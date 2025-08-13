"Şəki dairəsi"ndə yeni salınan yol çöküb? - VİDEO

Bir müddətdir ki, Bakının Nərimanov rayonunda Y.V.Çəmənzəminli və Albert Aqarunov küçələrinin Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməsində aparılan təmir işlərinin böyük hissəsi tamamlanıb.
Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən xəbər verir ki, layihə rəhbəri Nazim İsmayılov bildirib ki, işlərin tam yekunlaşdırılması növbəti ilin may ayına nəzərdə tutulub.
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Anar Nəcəfli bildirdi ki, dövlət proqramına uyğun olaraq yeni avtomobil yolunun 6 hərəkət zolaqlı olmaqla uzunluğu 3.9 km təşkil edəcək.
O da bildirildi ki, son günlərdə sosial şəbəkələrdə təmir olunan yolun çökməsi ilə bağlı videogörüntü paylaşılıb. Bu məlumat doğru deyil, bura kanalizasiya xətti üçün nəzərdə tutulub.
Daha ətraflı videomaterialda: