Albaniya Prezidenti İlham Əliyevə məktub göndərdi

Albaniya Prezidenti İlham Əliyevə məktub göndərdi
14:21 13 Avqust 2025
143 Siyasət
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Albaniya Respublikasının Prezidenti Bayram Beqay Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məktubda deyilir:

"Hörmətli cənab Prezident,

Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası arasında sülh bəyannaməsinin uğurla imzalanması münasibətilə Sizə Albaniya xalqı adından və şəxsən öz adımdan səmimi təbriklərimi çatdırıram. Bu sənədin imzalanması iki ölkə arasında əməkdaşlığa və qarşılıqlı anlaşmaya yol açan tarixi bir mərhələdir. Sizin tərəfinizdən, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən nümayiş etdirilən davamlı qətiyyəti və sadiqliyi yüksək dəyərləndiririk.

Fürsətdən istifadə edərək bir daha təsdiq edirəm ki, Albaniya Azərbaycanla dostluğa, qarşılıqlı hörmətə və ortaq maraqlara əsaslanan, davamlı şəkildə inkişaf edən tərəfdaşlığa böyük əhəmiyyət verir.

Əminəm ki, Sizin müdrik rəhbərliyinizlə ölkələrimiz arasında əlaqələr bundan sonra da inkişaf edəcək və Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzu və töhfələri daha da artacaqdır.

Cənab Prezident, sülh prosesinin davamlı uğuru və dost Azərbaycan xalqının firavanlığı ilə bağlı ən xoş arzularımı və Sizə olan ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm".

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Tarixi Vaşinqton görüşü:

Tarixi Vaşinqton görüşü: Regionda güc balansı necə dəyişəcək?

13 Avqust 2025 13:14
Paşinyan Zəngəzurla bağlı göstəriş verdi

Paşinyan Zəngəzurla bağlı göstəriş verdi

13 Avqust 2025 09:13
Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün vacibdir -

Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün vacibdir - Tammi Bryus

13 Avqust 2025 00:47
Əliyevin ABŞ səfəri regionda yeni reallıqlar yaratdı -

Əliyevin ABŞ səfəri regionda yeni reallıqlar yaratdı - ŞƏRH

12 Avqust 2025 19:08
Ombudsman Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi

Ombudsman Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi

12 Avqust 2025 17:13
Əliyevin Vaşinqton səfəri diplomatiyada böyük uğurdur -

Əliyevin Vaşinqton səfəri diplomatiyada böyük uğurdur - Millət vəkili

12 Avqust 2025 16:59
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Tanınmış bloqer vəfat etdi -

13 Avqust 2025 15:13

Rezidenturaya ixtisas seçimi başladı

13 Avqust 2025 15:00

Bu ixtisas qrupunda dövlət sifarişi üzrə yerlərin sayı artırılıb

13 Avqust 2025 14:25

Albaniya Prezidenti İlham Əliyevə məktub göndərdi

13 Avqust 2025 14:21

Xüsusi icra məmurunun standart haqqı müəyyənləşəcək

13 Avqust 2025 14:01

Ədliyyə Nazirliyi Xüsusi İcra Məmurlarının Reyestrini aparacaq

13 Avqust 2025 14:00

"Karvan-Yevlax" yeni transferini açıqladı

13 Avqust 2025 13:38

Tarixi Vaşinqton görüşü:

13 Avqust 2025 13:14

Paşinyan Qırğızıstan səfərini ləğv etdi

13 Avqust 2025 13:13

İncəsənət məktəb və mərkəzlərinə ixtisas seçimi mərhələsi başlanır

13 Avqust 2025 13:00