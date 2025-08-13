iPhone 17 Pro-da mühüm dəyişiklik

"Apple" şirkəti iPhone 17 Pro modeli ilə telefon zəngləri zamanı yaranan bağlantı problemlərini aradan qaldıracaq mühüm yeniliyi təqdim edəcək.
Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, iddialara görə, zəif siqnal və zəng zamanı çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün "Apple" üçün iPhone 17 Pro-da antenləri yenidən yerləşdirəcək.
Yeni dizaynda indiki modellərdə kənarlarda görünən anten xətləri əvəzinə, antenlərin arxa kamera modulunun ətrafına yerləşdirilməsi planlaşdırılır. Bu dəyişiklikdə "Apple Watch"dan ilham alınıb. Belə ki, həmin cihazda antenlər gövdənin struktur elementlərinə inteqrasiya olunub. Yeni yanaşma həm yan çərçivənin daha təmiz görünməsini təmin edəcək, həm də siqnal performansını yaxşılaşdıracaq.
Antenlərin kamera modulu ətrafına yerləşdirilməsi çərçivə materiallarından yaranan paraziti azaldacaq, 5G və Wi-Fi 7 bağlantısını gücləndirəcək. Bu sahə ekranlama və parazitin təsirindən daha az təsirlənir, bu da daha keyfiyyətli zəng və daha stabil əlaqə deməkdir.
Əgər "Apple" bu dizaynı uğurla həyata keçirsə, digər telefon istehsalçılarının da anten yerləşdirmə strategiyalarını yenidən nəzərdən keçirməsi gözlənilir.