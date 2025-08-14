Azərbaycanda “Binance”dan pul çıxarmaq mümkün olacaq

Azərbaycanda “Binance”dan pul çıxarmaq mümkün olacaq
12:12 14 Avqust 2025
157 İqtisadiyyat
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Mərkəzi Bank xüsusi tənzimləmə rejiminin ilk mərhələsi üzrə sınaq dövrlərinin başa çatdığını bəyan edib. Sınaq müddətində 4 innovativ məhsulun qiymətləndirilməsi həyata keçirilib. İki istiqamət üzrə qiymətləndirmə nəticələri uğurlu hesab olunub, digərləri üzrə məqsədəuyğun hesab edilməyib. Dəstəklənən layihələr məhz kriptovalyuta əməliyyatları ilə bağlıdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri millət vəkili Vüqar Bayramov deyib. Onun sözlərinə görə, kriptovalyuta əməliyyatlarını daha təhlükəsiz və şəffaf şəkildə icra etmək üçün “M10” tətbiqinin “Binance” platformasına inteqrasiyasını nəzərdə tutulur:

"İstifadəçilər bu inteqrasiya vasitəsilə “Binance” cüzdanlarına mədaxil və məxaric edə bilərlər. Digər layihə "kriptobroker platforması” virtual aktivlərinin asan və təhlükəsiz şəkildə alışı, satışı və saxlanılması imkanlarını yaradır. Xüsusi tənzimləmə rejimi çərçivəsində sınaqların keçirilməsində məqsəd həmçinin bu istiqamətdə normativ-hüquqi bazanı formalaşdırmaq və təkmilləşdirməkdir".

Mərkəzi Bankın hələ 2019-cu ildən blokçeyn əsaslı Rəqəmsal İdentifikasiya Sisteminin yaradılması layihəsinin icrasına başladığını qeyd edən Vüqar Bayramov vurğulayıb ki, blokçeyn texnologiyasının tam tətbiqi imkanlarının araşdırılması virtual pul bazarının inkişafı baxımdan vacibdir:

"Mərkəzi Bankın test layihələri daha yaxın gələcəkdə Azərbaycanda kriptovalyutaların buraxılması və istifadəsinə imkan yarada bilər. Qlobal maliyyə əməliyyatları intensiv şəkildə virtuallaşdığı üçün Azərbaycanda da kriptovalyutalardan istifadə və sistem inteqrasiyası əsas çağrışlardan biridir".

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu valyuta kəskin ucuzlaşdı

Bu valyuta kəskin ucuzlaşdı

14 Avqust 2025 09:22
Azərbaycan nefti ucuzlaşdı

Azərbaycan nefti ucuzlaşdı

14 Avqust 2025 09:13
Naxçıvan iqtisadiyyatı 5 %-ə yaxın artıb

Naxçıvan iqtisadiyyatı 5 %-ə yaxın artıb

13 Avqust 2025 21:10
Qonşu ölkənin valyutası kəskin dəyər itirir

Qonşu ölkənin valyutası kəskin dəyər itirir

13 Avqust 2025 20:12
"Azeri Light" nefti ucuzlaşdı

"Azeri Light" nefti ucuzlaşdı

13 Avqust 2025 09:27
Bu valyutalar kəskin bahalaşdı

Bu valyutalar kəskin bahalaşdı

13 Avqust 2025 09:19
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

İsmayıllıda “Castle Fest” keçiriləcək

14 Avqust 2025 12:40

Rəsmi Bakı İrəvandan təzminat tələbindən vaz keçir? -

14 Avqust 2025 12:34

V ixtisas qrupu üzrə ixtisas seçimi edənlərin nəzərinə

14 Avqust 2025 12:33

Antonio Koşta İlham Əliyevə zəng etdi

14 Avqust 2025 12:22

Azərbaycan Premyer Liqasında ilk turun təyinatları bilindi

14 Avqust 2025 12:13

Azərbaycanda “Binance”dan pul çıxarmaq mümkün olacaq

14 Avqust 2025 12:12

Bəxtiyar Ersaya vəzifə verildi -

14 Avqust 2025 11:54

“Həyat planlarla deyil, qərarlarla formalaşır” -

14 Avqust 2025 11:50

Azərbaycan XİN Pakistanın Müstəqillik Gününü təbrik etdi

14 Avqust 2025 11:41

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul başladı

14 Avqust 2025 11:36