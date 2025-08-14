“HRENGİNEERİNG” MMC beynəlxalq sammitin Azərbaycandakı yeganə tərəfdaşı oldu

“HRENGİNEERİNG” MMC beynəlxalq sammitin Azərbaycandakı yeganə tərəfdaşı oldu
13:12 14 Avqust 2025
154 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

"HRENGİNEERİNG" MMC menecment, liderlik və digər mövzularda təlimlər və beynəlxalq tədbirlər təşkil edən Türkiyənin “SAHARA GROUP” şirkəti tərəfindən bu ilin sentyabrında keçiriləcək “Executive Leadership & AI Transformation Summit”in (bundan sonra - Sammit) Azərbaycan üzrə rəsmi tərəfdaşı və təmsilçisi seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müəssisə və təşkilatların yuxarı rəhbər heyətini və strateji qərarvericilərini bir araya gətirən Sammit 8-10 sentyabr 2025-ci il tarixlərində İstanbulun Barcelo Hotelində baş tutacaq. “Süni intellektin liderlikdə rolu” mövzusuna həsr olunmuş Sammitdə Əlcəzair, Qətər, Fransa, Türkiyə və digər ölkələrdən sahə üzrə peşəkar mütəxəssislər çıxış edərək, öz təcrübə və biliklərini bölüşəcəklər.

Sammit çərçivəsində iştirakçılar üçün İstanbulun müxtəlif tarixi və mədəni məkanlarına ziyarətlər təşkil olunacaq.

Sammitdə iştirak edən müəssisə və təşkilat rəhbərləri, həmçinin strateji qərarvericilər süni intellektin liderlik və təşkilati transformasiyada yaratdığı imkanlar, onların iş dünyasına təsiri və bu imkanlardan idarəetmədə istifadə yolları barədə tövsiyələr əldə edəcəklər. Bununla yanaşı proqram çərçivəsində rəqəmsal transformasiya strategiyaları, generativ AI texnologiyalarının biznesdə tətbiqi, etik və hüquqi aspektlər barədə maarifləndirici çıxışlar olacaq.

Əlavə olaraq qeyd edirik ki, iştirakçılar qlobal liderlərlə şəbəkələşmə, müxtəlif sənaye sahələrindən uğurlu süni intellekt nümunələri ilə tanışlıq, peşəkar inkişaf və əməkdaşlıq imkanlarından yararlanacaqlar.

Tədbirin təşkilatçısı Azərbaycan üzrə yeganə təmsilçi “HRENGINEERING” MMC vasitəsilə qeydiyyatdan keçən Azərbaycan vətəndaşlarına xüsusi endirimli iştirak haqqı təklif edir.

Qediyyat və ətraflı məlumat üçün +99410 260 11 16 telefon nömrəsi və ya [email protected] e-mail ünvanı ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Qeyd edək ki, “HRENGINEERING” MMC insan resursları, karyera inkişafı, HR sistemlərinin qurulması, təşkilati transformasiya, layihə idarəetməsi, proseslərin avtomatlaşdırılması və outsource xidmətləri sahəsində ixtisaslaşmış yerli şirkətdir. “HR Forum Baku” və “HR Summit Baku” tədbirlərinin müəllifi olan şirkət innovativ yanaşmaları və strateji həlləri ilə seçilir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
HRENGİNEERİNG MMC
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu universitetdə təhsil haqqı 2 min manat artırıldı

Bu universitetdə təhsil haqqı 2 min manat artırıldı

14 Avqust 2025 14:34
Bu avtobuslar yeniləndi

Bu avtobuslar yeniləndi

14 Avqust 2025 14:25
Ədliyyə Nazirliyinə yeni hüquq verildi

Ədliyyə Nazirliyinə yeni hüquq verildi

14 Avqust 2025 13:16
Avqustun 15-də havanın temperaturu dəyişəcək

Avqustun 15-də havanın temperaturu dəyişəcək

14 Avqust 2025 12:57
İsmayıllıda “Castle Fest” keçiriləcək

İsmayıllıda “Castle Fest” keçiriləcək

14 Avqust 2025 12:40
Bəxtiyar Ersaya vəzifə verildi -

Bəxtiyar Ersaya vəzifə verildi -FOTO

14 Avqust 2025 11:54
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bu universitetdə təhsil haqqı 2 min manat artırıldı

14 Avqust 2025 14:34

Bu avtobuslar yeniləndi

14 Avqust 2025 14:25

Premyer Liqada 12 oyunun vaxtı açıqlandı

14 Avqust 2025 14:09

Tramp və Putinin görüş saatı açıqlandı

14 Avqust 2025 13:55

Özbəkistanla imzalanmış sazişlər təsdiq edildi

14 Avqust 2025 13:22

Prezidentdən Afaq Bəşir qızı ilə bağlı

14 Avqust 2025 13:18

Ədliyyə Nazirliyinə yeni hüquq verildi

14 Avqust 2025 13:16

Dövlət Xidmətinin rəsmi emblemi haqqında əsasnamə təsdiqləndi

14 Avqust 2025 13:15

“HRENGİNEERİNG” MMC beynəlxalq sammitin Azərbaycandakı yeganə tərəfdaşı oldu

14 Avqust 2025 13:12

Avqustun 15-də havanın temperaturu dəyişəcək

14 Avqust 2025 12:57