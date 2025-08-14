600 və daha çox bal toplayan abituriyentlərin sayı açıqlanıb

600 və daha çox bal toplayan abituriyentlərin sayı açıqlanıb
14:48 14 Avqust 2025
151 Elm və Təhsil
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanında I ixtisas qrupunun RK altqrupu üzrə 336 nəfər, Rİ altqrupu üzrə 715 nəfər 600 və daha çox bal toplayıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib.

İmtahan nəticələrinə əsasən I ixtisas qrupunun RK altqrupu üzrə ümumi balı 200-dən və imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 100-dən az olmayan 6863, ümumi balı 150-dən və imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 50-dən az olmayan 11 min 819 abituriyent müsabiqədə iştirak etmək hüququ əldə edib. I ixtisas qrupunun Rİ altqrupu üzrə isə ümumi balı 200-dən və imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 100-dən az olmayan 6848 abituriyent müsabiqədə iştirak etmək hüququ əldə edib.

Riyaziyyat, fizika ixtisasları üzrə müsabiqədə ümumi balı 250-dən, imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 100-dən az olmayan 6590 abituriyent iştirak edə bilər.

Kompüter elmləri ixtisası üzrə müsabiqədə ümumi balı 250-dən, imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 100-dən az olmayan 6733 abituriyent iştirak edə bilər.

Xatırladaq ki, 2025/2026-cı tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinin I ixtisas qrupuna Azərbaycan bölməsi üzrə 14 min 305, rus bölməsi üzrə 860 plan yeri nəzərdə tutulur. Hər iki bölmənin birgə müsabiqəsi üzrə tələbə qəbulu planı 5220 yer olmaqla, I ixtisas qrupu üzrə ümumilikdə 20 min 385 yer ayrılıb. Bundan 15 min 199 yerə qəbul dövlət sifarişi əsasında aparılır.

I ixtisas qrupundakı plan yerlərinin altqruplar üzrə paylanmasına gəldikdə isə RK altqrupunda ümumilikdə 12 min 955 plan yeri (o cümlədən Azərbaycan bölməsində 9845, rus bölməsində 510, hər iki bölmənin birgə müsabiqəsi üzrə 2600) var. RK altqrupunda dövlət sifarişi əsasında 9199 plan yeri var.

Rİ altqrupu üzrə ümumilikdə 7430 plan yeri (o cümlədən Azərbaycan bölməsində 4460, rus bölməsində 350, hər iki bölmənin birgə müsabiqəsi üzrə 2620) mövcuddur. Rİ altqrupunda dövlət sifarişi əsasında 6000 plan yeri ayrılıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu ixtisaslara tələb artacaq

Bu ixtisaslara tələb artacaq

14 Avqust 2025 16:20
Bu universitetdə təhsil haqqı

Bu universitetdə təhsil haqqı kəskin artdı

14 Avqust 2025 15:10
V ixtisas qrupu üzrə ixtisas seçimi edənlərin nəzərinə

V ixtisas qrupu üzrə ixtisas seçimi edənlərin nəzərinə

14 Avqust 2025 12:33
Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul başladı

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul başladı

14 Avqust 2025 11:36
Yeni qərar müəllimlərə necə təsir edəcək?

Yeni qərar müəllimlərə necə təsir edəcək?

13 Avqust 2025 22:23
Abituriyentlər bu ixtisasları seçmir

Abituriyentlər bu ixtisasları seçmir

13 Avqust 2025 17:50
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"MDB - münaqişə edən dövlətlər birliyidir" -

14 Avqust 2025 16:24

Hakan Fidan Qətər əmiri ilə görüşdü

14 Avqust 2025 16:23

Bu ixtisaslara tələb artacaq

14 Avqust 2025 16:20

Ukrayna və Rusiya arasında əsir mübadiləsi oldu

14 Avqust 2025 16:19

“Zirə” məşqçi ilə yollarını ayırdı

14 Avqust 2025 16:04

Kapital Bank 5 nominasiyada nüfuzlu “Stevie Awards” mükafatına layiq görüldü

14 Avqust 2025 15:40

Metroda doğulan körpə və anası evə buraxıldı

14 Avqust 2025 15:27

Gündə nə qədər su içmək lazımdır?

14 Avqust 2025 15:22

Bu universitetdə təhsil haqqı

14 Avqust 2025 15:10

"Araz-Naxçıvan"ın mərhələ keçməsi çətindir -

14 Avqust 2025 15:01