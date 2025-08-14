İyulda vergi orqanlarına daxil olan müraciətlərin sayı açıqlandı

Ötən ay vergi orqanlarına ümumilikdə 46 min 237 müraciət daxil olub.
Dövlət Vergi Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, müraciətlərin 93,3 faizini ərizələr, 6,6 faizini şikayətlər, 0,1 faizini müxtəlif təkliflər təşkil edib.
Müraciətlərdən 72,4 faizinin baxılması hesabat dövründə başa çatdırılıb, 27,6 faizi isə hazırda icradadır. Baxılması başa çatdırılmış müraciətlərin 65,3 faizi həll olunub, 33,3 faizi barədə müvafiq izahat verilib, qalanları barədə qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb.
Həll edilmiş 286 faktiki şikayət, əsasən, kameral vergi yoxlamaları, sosial sığorta ödənişləri, maliyyə sanksiyalarının silinməsi, vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı, şəxsi hesab vərəqələri, vergi borcu və digər məsələlərlə bağlı olub.
Onu da bildirək ki, iyul ayı ərzində Dövlət Vergi Xidmətinin Aparatında müvafiq vəzifəli şəxslər tərəfindən ümumilikdə 67 vətəndaşın qəbulu təşkil edilib. Qəbul zamanı hər bir vətəndaşın müraciətinə fərdi qaydada yanaşılıb, onların qanuni tələblərinin müsbət həll olunması üçün lazımi tədbirlər görülüb.