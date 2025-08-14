"Apple"ın edə bilmədiyini çinli etdi - VİDEO

23:44 14 Avqust 2025
147 Texnologiya
Çinli texnologiya həvəskarı Şu Çan “iPadBook” adını verdiyi hibrid cihazla "Apple"ın iPadOS və macOS əməliyyat sistemlərini eyni qurğuda təqdim edib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, maqnitli cəftə mexanizmi ilə hazırlanan bu cihaz, planşet və noutbuk təcrübəsini problemsiz şəkildə bir araya gətirir. Layihə M1 prosessorlu “MacBook Air”in ekranının çıxarılması ilə başlayıb. Şu Çan “iPad Pro”nu ehtiyat ekran kimi bərkitmək üçün 3D printerlə hazırlanmış “MagBaka” adlı xüsusi maqnitli cəftə qurğusu dizayn edib. Cəmi 12 maqnitdən ibarət bu sistem “iPad Pro”nu “MacBook Air”ə möhkəm bağlayır. Planşet üçün hazırlanan xüsusi örtük isə cihazın bütöv və estetik görünüşünü təmin edir.

Bu hibrid qurğuda “iPad Pro” həm sensor ekran, həm də “Apple Pencil” dəstəyi ilə əsas və ya əlavə ekran funksiyası daşıyır. Cəftədən ayrıldıqda isə standart M1 dəstəkli “iPad Pro”ya çevrilir. Beləliklə, istifadəçilər həm macOS-un gücünü, həm də iPadOS-un çevikliyini eyni cihazda sınaya bilirlər.


