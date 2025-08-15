Saat 10:00-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

15 Avqust 2025
466 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
Bu gün saat 10:00-dan etibarən Sabunçu, Suraxanı və Qaradağ rayonları ərazisindəki qaz xətlərində aparılacaq təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar qaz təchizatı dayandırılacaq.

"Azəriqaz"dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Sabunçu rayonu üzrə C.Şərifov, E.Mehtiyev, İ.Əfəndiyev, Q.Musabəyov, X.Natavan, 1 May və Y.Saratov küçələrinin bir hissəsinin, Qaradağ rayonu üzrə Qobustan qəsəbəsinin Umbakı, Əzimkənd, Səngəçal qəsəbələrinin, Yol evləri və Bağ evləri yaşayış massivlərinin, Suraxanı rayonu üzrə isə kənd Hövsan ərazisinin, Əmircan qəsəbəsinin Ü.Hacıbəyov, Meydan, H.Axundov, M.P.Vaqif və A.Caparidze küçələrinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

15 Avqust 2025 10:09
15 Avqust 2025 10:08
15 Avqust 2025 09:42
15 Avqust 2025 09:29
14 Avqust 2025 17:42
14 Avqust 2025 16:50
