Bu rayonda əməliyyat keçirildi - Saxlanılanlar var

Bu rayonda əməliyyat keçirildi -
11:05 15 Avqust 2025
1490 Hadisə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Yasamalda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən iki qardaş həbs edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Yasamal Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotiklərin satışı və qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirilən əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olunmuş 31 yaşlı Yusif Əliyev və qardaşı 33 yaşlı İlkin Əliyev saxlanılıb. Onların avtomobil və evlərinə baxış zamanı 6 kiloqramdan artıq narkotik vasitə olan marixuana aşkarlanıb.

Onların şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan İran vətəndaşı ilə cinayət əlaqəsinə girərək narkotik vasitələri gizlədilən ünvanlardan əldə etdikləri və satış məqsədi ilə əvvəlcədən təyin edilən nöqtələrə yerləşdirməyi planlaşdırdıqları məlum olub.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Kəlbəcərdə kişi faciəvi şəkildə öldü

Kəlbəcərdə kişi faciəvi şəkildə öldü

15 Avqust 2025 09:55
Rayonun mərkəzi bazarında yanğın -

Rayonun mərkəzi bazarında yanğın - VİDEO

14 Avqust 2025 21:42
Bu rayonda əməliyyat keçirildi -

Bu rayonda əməliyyat keçirildi -Saxlanılan var

14 Avqust 2025 10:15
52 yaşlı qadın faciəvi şəkildə öldü

52 yaşlı qadın faciəvi şəkildə öldü

14 Avqust 2025 10:01
Kəramət Şükürov vəfat etdi -

Kəramət Şükürov vəfat etdi - FOTO

13 Avqust 2025 23:00
Şamaxıda ağır qəza -

Şamaxıda ağır qəza - 1 nəfər öldü, 9 yaralı var

13 Avqust 2025 22:05
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Əraqçi: İran müharibəyə hazır olmalıdır

15 Avqust 2025 13:13

Avqustun 18-də qaz kəsiləcək -

15 Avqust 2025 13:03

Ölkə Azərbaycanda nə qədər adam orqanlarını bağışlayıb?

15 Avqust 2025 13:01

Avqustun 16-da havanın temperaturu kəskin dəyişəcək

15 Avqust 2025 12:41

Ağdərənin Kolatağ kəndinə ilk köç karvanı yola düşdü

15 Avqust 2025 12:27

Ağır qəzada ölən şəxs bu nazirliyin əməkdaşı imiş -

15 Avqust 2025 12:21

IV ixtisas qrupunda 600-dən çox bal toplayanların sayı açıqlandı

15 Avqust 2025 12:13

Azərbaycanda övladlığa verilən uşaqların sayı açıqlandı

15 Avqust 2025 12:06

Bakı Avrasiya Universiteti 21 ixtisas üzrə tələbə qəbulu elan edir

15 Avqust 2025 12:04

Pley-off mərhələsinin cütləri bəlli oldu

15 Avqust 2025 12:01