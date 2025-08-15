Süni intellekt və avtomatlaşdırma iş həyatını necə dəyişir?

Süni intellekt və avtomatlaşdırma iş həyatını necə dəyişir?
20:19 15 Avqust 2025
37 Texnologiya
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Müasir gənc nəsil üçün kompüter və digər rəqəmsal qurğular gündəlik həyatın ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Texnoloji yeniliklər isə təkcə həyat tərzini deyil, iş münasibətlərini və peşələrin tələblərini də köklü şəkildə dəyişir.

İKT üzrə ekspert Elvin Abbasov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, avtomatlaşdırma və süni intellekt əmək məhsuldarlığını artırsa da, işçilərdən daha yüksək rəqəmsal savad və adaptasiya bacarığı tələb olunur:

"Bir tərəfdən, avtomatlaşdırma, süni intellekt və rəqəmsal alətlər bir çox peşədə təkrarlanan əməliyyatları əvəz edərək əmək məhsuldarlığını artırır, digər tərəfdən isə işçilərdən daha yüksək rəqəmsal savadlılıq, adaptasiya bacarığı və yaradıcı yanaşma tələb edir. Məsələn, əvvəllər yalnız texniki bilik kifayət edirdisə, indi həm texnoloji, həm də kommunikasiya bacarıqlarının sintezi vacibdir. İş şəraitində də ciddi dəyişikliklər var. Uzaq məsafədən iş (remote work) və hibrid modellər geniş yayılıb, bu da işçilərə daha çox çeviklik verir, lakin eyni zamanda vaxt idarəetməsi, özünü motivasiya və onlayn əməkdaşlıq bacarıqlarını zəruri edir".

Ekspert qeyd edib ki, texnologiyanın gətirdiyi yeni imkanlarla yanaşı, peşələr daha dinamik, tələbkar və çoxfunksiyalı hala gəlib.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Apple"ın edə bilmədiyini çinli etdi -

"Apple"ın edə bilmədiyini çinli etdi - VİDEO

14 Avqust 2025 23:44
iPhone 17 Pro-da mühüm dəyişiklik

iPhone 17 Pro-da mühüm dəyişiklik

13 Avqust 2025 23:57
"Transxəzər kabel xətti ölkəni rəqəmsal mərkəzə çevirə bilər" -

"Transxəzər kabel xətti ölkəni rəqəmsal mərkəzə çevirə bilər" - Ekspert

12 Avqust 2025 23:07
Hansı süni intellekt hansı sahədə daha faydalıdır?

Hansı süni intellekt hansı sahədə daha faydalıdır?

08 Avqust 2025 12:31
İstifadəçilərin harada olduğu görünəcək -

İstifadəçilərin harada olduğu görünəcək - ​“Instagram”da yenilik

07 Avqust 2025 23:02
​“WhatsApp”da "şəxsi" funksiya -

​“WhatsApp”da "şəxsi" funksiya - Gizli bildiriş gedəcək

07 Avqust 2025 21:19
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Süni intellekt və avtomatlaşdırma iş həyatını necə dəyişir?

15 Avqust 2025 20:19

Bu şəxslər 3 min manatadək cərimələnə bilər

15 Avqust 2025 19:43

Peşə məktəblərinə qəbulun birinci mərhələsinin nəticələri açıqlandı

15 Avqust 2025 19:10

Tramp və Lukaşenko telefonla danışdı

15 Avqust 2025 18:42

Misir Mərdanov həmin videodan danışdı

15 Avqust 2025 18:11

Özəl, yoxsa dövlət universiteti -

15 Avqust 2025 18:04

Şərurlu İsfəndiyarın maşınlarına həbs qoyuldu

15 Avqust 2025 17:55

Bu ölkədə helikopter qəzası oldu -

15 Avqust 2025 17:42

Əhali restoranlara nə qədər pul xərcləyib?

15 Avqust 2025 17:28

Lisey və gimnaziyalara qəbul imtahanı keçiriləcək

15 Avqust 2025 17:24