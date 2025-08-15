Günəş şüaları bu xəstəliyi kəskinləşdirir

Yay aylarında tez-tez rast gəlinən problemlərdən biri günəş şüalarının dəriyə vurduğu zərərdir.
Dermatoveneroloq Zakir Abıyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, günəş şüalarının səbəb olduğu ləkələr vaxtında müalicə olunmazsa, ciddi fəsadlar yarada bilər. Onun sözlərinə görə, günəşdən qorunmaq üçün apteklərdə “SPF” adlanan günəşdən mühafizə vasitələri mövcuddur. Günorta saatlarında günəş altında qaralmaq qətiyyən məsləhət deyil:
“Günəş şüalarının fəsadları arasında dəri xərçəngi və "qırmızı qurd eşənəyi" kimi tanınan xəstəlik var. Bu, üzdə kəpənək formasında qırmızımtıl ləkələr yaradır. Günəş şüaları həmin nahiyəyə dəysə, xəstəlik kəskinləşə və hətta ölümə səbəb ola bilər”, – həkim deyib.
Z. Abıyev əlavə edib ki, bəzi insanlar əvvəlcə günəş altında dəriyə rəng verir, sonra isə lazer prosedurlarına müraciət edirlər:
“Bu, çox təhlükəlidir. Çünki lazeri tətbiq edən mütəxəssis dərinin rəngini səhv qiymətləndirə bilər və yüksək dozada şüa verərək dəriyə zərər vura bilər. Bu isə ağır yanıq və eybəcər izlərlə nəticələnir. Düzdür, müalicəsi var, amma belə riskə getmək olmaz. Heç vaxt əvvəlcə günəş altında yanıb, sonra lazer proseduru etdirmək düzgün deyil”.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az