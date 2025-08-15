Günəş şüaları bu xəstəliyi kəskinləşdirir

Günəş şüaları bu xəstəliyi kəskinləşdirir
17:09 15 Avqust 2025
155 Sağlamlıq
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

Yay aylarında tez-tez rast gəlinən problemlərdən biri günəş şüalarının dəriyə vurduğu zərərdir.

Dermatoveneroloq Zakir Abıyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, günəş şüalarının səbəb olduğu ləkələr vaxtında müalicə olunmazsa, ciddi fəsadlar yarada bilər. Onun sözlərinə görə, günəşdən qorunmaq üçün apteklərdə “SPF” adlanan günəşdən mühafizə vasitələri mövcuddur. Günorta saatlarında günəş altında qaralmaq qətiyyən məsləhət deyil:

“Günəş şüalarının fəsadları arasında dəri xərçəngi və "qırmızı qurd eşənəyi" kimi tanınan xəstəlik var. Bu, üzdə kəpənək formasında qırmızımtıl ləkələr yaradır. Günəş şüaları həmin nahiyəyə dəysə, xəstəlik kəskinləşə və hətta ölümə səbəb ola bilər”, – həkim deyib.

Z. Abıyev əlavə edib ki, bəzi insanlar əvvəlcə günəş altında dəriyə rəng verir, sonra isə lazer prosedurlarına müraciət edirlər:

“Bu, çox təhlükəlidir. Çünki lazeri tətbiq edən mütəxəssis dərinin rəngini səhv qiymətləndirə bilər və yüksək dozada şüa verərək dəriyə zərər vura bilər. Bu isə ağır yanıq və eybəcər izlərlə nəticələnir. Düzdür, müalicəsi var, amma belə riskə getmək olmaz. Heç vaxt əvvəlcə günəş altında yanıb, sonra lazer proseduru etdirmək düzgün deyil”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Günəş Xəstəlik
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu qadınlar daha çox insult olur

Bu qadınlar daha çox insult olur

15 Avqust 2025 07:05
Qripə bənzəyən yeni ölümcül virus yayılır

Qripə bənzəyən yeni ölümcül virus yayılır

14 Avqust 2025 23:57
Bu qidalar xərçəng riskini artır -

Bu qidalar xərçəng riskini artır - Onkoloq

14 Avqust 2025 23:26
İsti havada bunları etməyin -

İsti havada bunları etməyin - Həkim tövsiyyəsi

14 Avqust 2025 21:20
Gündə nə qədər su içmək lazımdır?

Gündə nə qədər su içmək lazımdır?

14 Avqust 2025 15:22
Bu insanlar xərçəngə daha az tutulur

Bu insanlar xərçəngə daha az tutulur

14 Avqust 2025 04:03
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Misir Mərdanov həmin videodan danışdı

15 Avqust 2025 18:11

Özəl, yoxsa dövlət universiteti -

15 Avqust 2025 18:04

Şərurlu İsfəndiyarın maşınlarına həbs qoyuldu

15 Avqust 2025 17:55

Bu ölkədə helikopter qəzası oldu -

15 Avqust 2025 17:42

Əhali restoranlara nə qədər pul xərcləyib?

15 Avqust 2025 17:28

Lisey və gimnaziyalara qəbul imtahanı keçiriləcək

15 Avqust 2025 17:24

Tramp Alyaskaya yola düşdü

15 Avqust 2025 17:15

AQTA Rusiyanın şirkətinə qoyduğu məhdudiyyəti aradan qaldırdı

15 Avqust 2025 17:13

Günəş şüaları bu xəstəliyi kəskinləşdirir

15 Avqust 2025 17:09

"BakuBus" rayonlarda da fəaliyyət göstərəcək?

15 Avqust 2025 17:03