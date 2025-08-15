Ən çox sevilən 5 BÜRC

Bürclərin xarakter xüsusiyyətləri onların münasibətlərindən tutmuş həyat tərzinə qədər bir çox sahəyə təsir edir. Kimisi pozitivliyi ilə tanınır, kimisi macəra axtarışındadır, bəziləri isə qayğıkeş və şəfqətli xarakteri ilə seçilir.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən ən həyat dolu, ən macərapərəst, ən şəfqətli, ən cəsur və ən sosial bürcləri təqdim edir.

Ən həyat dolu bürc: Şir

Od ünsürünə aid olan Şir bürcü çox pozitiv və həyat dolu olur. Xüsusilə Şir qadınları dostcanlı xasiyyətlərinə görə ətraflarında həmişə çoxlu dost toplayırlar. Gülərüz və səmimi görünüşləri ilə hər zaman ətrafa sevinc saçırlar. Onlarla vaxt keçirmək həmişə xoşdur. Şir bürcünün idarəçi planeti Günəşdir, buna görə də insanlar onları tez-tez axtarır, tədbirləri də çox zaman onlarla birlikdə təşkil edirlər.

Şir bürcü ən çox Qoç və Oxatan bürcləri ilə uyğun gəlir. 23 iyul – 22 avqust tarixlərində doğulanlar bu bürcə aiddir.

Ən macərapərəst və əyləncəli bürc: Oxatan

Şirlər kimi Od ünsürünə mənsub Oxatanlar da daim hərəkətdə və macəra axtarışındadır. Onlar əylənməyi, səyahət etməyi çox sevirlər və partilərdə axtarılan simalardandırlar. Cəsarətli və bir qədər sərbəst xarakterlərinə görə bəzən hər kəsə uyğun gəlməsələr də, ümumilikdə çox sevilirlər. Onların hara gedəcəklərini əvvəlcədən bilmək çətindir və bu da onlarla vaxt keçirməyi maraqlı edir.

Oxatan bürcü ən çox Qoç, Əkizlər və Tərəzi ilə uyğun gəlir. İdarəçi planeti Yupiterdir, 22 noyabr – 21 dekabr tarixlərində doğulanlar bu bürcə mənsubdur.

Ən şəfqətli bürc: Balıqlar

Balıqlar insanlara analıq hissi ilə yanaşan, empati qabiliyyəti yüksək bürcdür. Sezgiləri güclüdür və insanlara həmişə dəstək ola bilirlər. Sakit təbiətləri və mehriban davranışları onları dost dairəsində sevilən edir. Çox vaxt hər kəsin “dostu” olurlar və dostlarını ürəkdən sevərlər.

Su ünsürünə aid olan Balıqlar ən çox Buğa, Xərçəng və Əqrəb bürcləri ilə uyğun gəlirlər. İdarəçi planeti Neptundur, 19 fevral – 20 mart tarixlərində doğulanlar bu bürcə aiddir.

Ən cəsur bürc: Qoç

Qoç bürcləri cəsarətləri ilə seçilirlər. Enerjili və təşəbbüskar olduqları üçün insanların diqqətini üzərlərinə çəkə bilirlər. Aslanlar kimi diqqət mərkəzində olmağı sevirlər və daha çox maraq görəcəkləri yerlərdə olmağa üstünlük verirlər. Müstəqil xarakterləri onlara fərqli bir aura qatır.

Od ünsürünə mənsub Qoçun idarəçi planeti Marsdır. Ən çox Şir, Oxatan və Əkizlərlə uyğun gəlir. 21 mart – 20 aprel tarixlərində doğulanlar bu bürcə daxildir.

Ən sosial bürc: Əkizlər

Əkizlər ünsiyyəti, söhbəti və insanlarla tanış olmağı çox sevirlər. Dost qazanmaqda çətinlik çəkmirlər. Sərbəst və dəyişkən xarakterlərinə görə tez-tez mühit dəyişirlər, amma hər yerdə sevilməyi bacarırlar. Onlar həm üzbəüz, həm də onlayn mühitlərdə yeni tanışlıqlar qurmağı sevirlər.

Əkizlər ən çox Tərəzi, Şir və Dolça bürcləri ilə uyğun gəlirlər. Hava ünsürünə aid olan bu bürcün idarəçi planeti Merkuridir. 21 may – 20 iyun tarixlərində doğulanlar Əkizlər bürcüdür.

