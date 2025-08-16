ÜST-nin Baş direktoru İlham Əliyevə məktub göndərdi

ÜST-nin Baş direktoru İlham Əliyevə məktub göndərdi
10:23 16 Avqust 2025
109 Gündəm
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Baş direktoru Tedros Adhanom Qebreyesus Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbrikdə deyilir:

"Zati-aliləri,

Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında bu yaxınlarda əldə edilmiş razılaşma münasibətilə Sizə səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan şərəf duyuram. Sülhü nifaqdan üstün tutmaq cəsarəti təqdirəlayiqdir və bu, Sizin regionun firavanlığına və sabitliyinə olan sadiqliyinizi yüksək səviyyədə nümayiş etdirir. Bu əhəmiyyətli hadisə təkcə münasibətlərin normallaşması istiqamətində mühüm addım deyil, həm də dünyada sülhə zəmin yaradan daha sabit və harmoniyanın mövcud olduğu region vəd edir.

Çətinliklərə baxmayaraq, dialoqa və diplomatiyaya sadiqliyiniz qətiyyətli liderliyinizin göstəricisidir. İmzalanmış bəyannamə hər iki ölkənin vətəndaşlarına ümid verməklə yanaşı, qlobal miqyasda münaqişələrin həlli üçün müsbət nümunədir. Bu sənəd Azərbaycan və Ermənistan vətəndaşlarının rifahına təsir edən mühüm məsələlərin həllində səmərəli əməkdaşlığa gətirib çıxara bilər.

Hesab edirəm ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə tərəfdaşlığın gücləndirilməsi Azərbaycanın qlobal səhiyyədə liderlik rolunu artıra bilər. Yoluxucu və qeyri-infeksion xəstəliklərin müalicəsi, ana və uşaq sağlamlığının yaxşılaşdırılması kimi ümumi sağlamlıq məsələlərinə yönələn birgə səylər təkcə Azərbaycan üçün deyil, həm də daha geniş beynəlxalq ictimaiyyət üçün müsbət nəticələr verə bilər.

Bu əlamətdar nailiyyət münasibətilə Sizi bir daha təbrik edirəm. Sülh və sabitliyə doğru gedən yolda Sizə davamlı uğurlar arzulayıram. Qlobal sağlamlığın qorunması istiqamətində Sizinlə yaxından işləməyi səbirsizliklə gözləyirəm.

Zati-aliləri, ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm".

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ağdamda 2 ton çətənə bitkisi məhv edildi

Ağdamda 2 ton çətənə bitkisi məhv edildi

16 Avqust 2025 10:10
Ağ Evdən Trampla Putinin görüşünə dair paylaşım -

Ağ Evdən Trampla Putinin görüşünə dair paylaşım - FOTO

16 Avqust 2025 00:36
Qod Nisanov oğlunu evləndirir

Qod Nisanov oğlunu evləndirir

15 Avqust 2025 21:44
Misir Mərdanov həmin videodan danışdı

Misir Mərdanov həmin videodan danışdı

15 Avqust 2025 18:11
Avqustun sonu qonşu ölkədə müharibə ola bilər

Avqustun sonu qonşu ölkədə müharibə ola bilər

15 Avqust 2025 14:18
Prezident Sərəncam imzaladı

Prezident Sərəncam imzaladı

14 Avqust 2025 13:07
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Rusiyanın geri çəkilməsi Putin üçün fəlakət ola bilər" -

16 Avqust 2025 11:29

“Ukraynanın başı üzərindən sülh mümkün deyil” –

16 Avqust 2025 11:04

17 yaşlı qız itkin düşdü

16 Avqust 2025 10:43

Cəlilabadda qətl hadisəsi törədildi

16 Avqust 2025 10:41

Bəzi yerlərdə leysan yağıb -

16 Avqust 2025 10:35

ÜST-nin Baş direktoru İlham Əliyevə məktub göndərdi

16 Avqust 2025 10:23

Ağdamda 2 ton çətənə bitkisi məhv edildi

16 Avqust 2025 10:10

Qızıl və gümüş ucuzlaşdı

16 Avqust 2025 09:53

Gəncədə 9-cu sinif şagirdinin meyiti tapıldı

16 Avqust 2025 09:44

Əkin sahəsində yanğın törədən şəxs saxlanıldı

16 Avqust 2025 09:42