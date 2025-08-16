Metrodan istifadə edənlərin say açıqlandı

Metrodan istifadə edənlərin say açıqlandı
14:22 16 Avqust 2025
158 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda metro nəqliyyatından istifadə edən sərnişinlərin sayı 127 587,1 min. olub, bu da illik müqayisədə 1,9% azalma deməkdir.

Bu barədə Metbuat.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, ötən ilin yanvar-iyul aylarında Bakı metropolitenindən 130 103,4 min sərnişin istifadə edib.

    Xatırladaq ki, Bakıda metropolitendə xətlərin uzunluğu 40,7 kilometrə, sayı 3-ə, stansiyalarının sayı isə 27-ə bərabərdir. Hazırda Bakı metropolitenində konseptual inkişaf proqramına uyğun olaraq, tikinti işləri davam etdirilir

    Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
    0552252950 (Whatsapp)
    metbuat.az

    BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

    Avqustun 17-də havanın temperaturu dəyişəcək

    Avqustun 17-də havanın temperaturu dəyişəcək

    16 Avqust 2025 13:31
    DYP səfərə çıxan sürücülərə müraciət etdi

    DYP səfərə çıxan sürücülərə müraciət etdi

    16 Avqust 2025 13:13
    Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı

    Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı

    16 Avqust 2025 12:21
    Xəzər dənizində zəlzələ oldu

    Xəzər dənizində zəlzələ oldu

    16 Avqust 2025 12:10
    Bakıda psixoloq estetik əməliyyatdan sonra həyatını itirdi

    Bakıda psixoloq estetik əməliyyatdan sonra həyatını itirdi

    16 Avqust 2025 11:13
    Bəzi yerlərdə leysan yağıb -

    Bəzi yerlərdə leysan yağıb - Faktiki hava

    16 Avqust 2025 10:35
    Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
    Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
    Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
    Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
    Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
    Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
    Media Savadlılığı

    Top xəbərlər

    Son xəbərlər »

    Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verdi

    16 Avqust 2025 14:55

    Tramp: Ukraynada sülh sazişi atəşkəsdən önəmlidir

    16 Avqust 2025 14:40

    Metrodan istifadə edənlərin say açıqlandı

    16 Avqust 2025 14:22

    Ötən gün aşkarlanan silah-sursatın sayı açıqlandı

    16 Avqust 2025 14:13

    MİQ üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsinə start verilir

    16 Avqust 2025 13:45

    Avqustun 17-də havanın temperaturu dəyişəcək

    16 Avqust 2025 13:31

    Prezident DSX-nin bir qrup hərbi qulluqçusunu təltif etdi

    16 Avqust 2025 13:20

    DYP səfərə çıxan sürücülərə müraciət etdi

    16 Avqust 2025 13:13

    Prezidentin ali hərbi rütbə verdiyi general kimdir?

    16 Avqust 2025 12:57

    Ukraynada atəşkəslə bağlı razılıq əldə olundu

    16 Avqust 2025 12:33