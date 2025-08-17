Oturaq işin səbəb ola bildiyi xəstəliklər

Oturaq işin səbəb ola bildiyi xəstəliklər
07:00 17 Avqust 2025
224 Sağlamlıq
Mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər ki, uzun müddət oturaq işdə qalmaq insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükələr yaradır.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərəkətsizlik və yanlış oturuş bir çox xəstəliyin yaranmasına səbəb ola bilər.

Onurğa problemləri – Bel və boyun ağrıları, skolioz və fəqərə yırtığı oturaq həyat tərzinin ən çox rast gəlinən nəticələrindəndir.

Ürək-damar xəstəlikləri – Davamlı hərəkətsizlik qan dövranını zəiflədir, ürək xəstəlikləri riskini artırır.

Piylənmə və şəkərli diabet – Az hərəkət metabolizmi zəiflədir, artıq çəki və şəkər xəstəliyinə yol açır.

Psixoloji gərginlik – Uzun müddət kompüter qarşısında işləmək stress və yuxu pozuntularına gətirib çıxarır.

Həkimlər hər saatdan bir ayağa qalxıb hərəkət etməyi, iş masasında düzgün oturuşu qorumağı və mütəmadi idmanla məşğul olmağı məsləhət görürlər

