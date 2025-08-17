Tramp və Putinin görüşü Serbiyanın gələcəyi üçün əhəmiyyət kəsb edir - Vuçiç

15:25 17 Avqust 2025
49 Dünya
Mətbuat
A- A+

Vladimir Putin və Donald Trampın Alyaska görüşü dünya və kənar təzyiq altında olan Serbiya üçün həlledici əhəmiyyətə malikdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç deyib.

“ABŞ Prezidenti Donald Trampın və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Ankoricdə apardıqları danışıqları alqışlayıram. Serbiya hesab edir ki, bu danışıqlar bəşəriyyətin, təbii ki, Avropanın gələcəyi üçün həlledici əhəmiyyətə malikdir və Serbiyanın gələcəyi üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Əminəm ki, sülhün bərqərar olması planetdəki bütün insanların ən böyük marağıdır”.

Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

