Tramp və Putinin görüşü Serbiyanın gələcəyi üçün əhəmiyyət kəsb edir - Vuçiç

Vladimir Putin və Donald Trampın Alyaska görüşü dünya və kənar təzyiq altında olan Serbiya üçün həlledici əhəmiyyətə malikdir.
Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç deyib.
“ABŞ Prezidenti Donald Trampın və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Ankoricdə apardıqları danışıqları alqışlayıram. Serbiya hesab edir ki, bu danışıqlar bəşəriyyətin, təbii ki, Avropanın gələcəyi üçün həlledici əhəmiyyətə malikdir və Serbiyanın gələcəyi üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Əminəm ki, sülhün bərqərar olması planetdəki bütün insanların ən böyük marağıdır”.