Xaçmazda ağır qəza - Ölən var

Xaçmazda ağır qəza -
10:15 18 Avqust 2025
156 Hadisə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Xaçmaz rayonunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Xaçmaz-Quba avtomobil yolunun 4-cü kilometrliyində, rayonun Ağyazı-buduğ kəndi ərazisindən keçən hissəsində Quba rayonu Alekseyevka kənd sakini, 1999-cu il təvəllüdlü Əlimərdanov Elvin Məzahir oğlu "KİA" markalı avtomobillə idarəetməni itirərək yol kənarında olan ağaca çırpılıb.

E.Əlimərdanov aldığı ağır bədən xəsarətlərindən Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında ölüb.

Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Saat 10:30-da qaz kəsiləcək -

Saat 10:30-da qaz kəsiləcək -Bu ərazilərdə

18 Avqust 2025 10:03
Bakıda kağız sexi yandı

Bakıda kağız sexi yandı

18 Avqust 2025 09:48
Azyaşlını nişanlamağa çalışdılar, atası danışdı -

Azyaşlını nişanlamağa çalışdılar, atası danışdı -VİDEO

17 Avqust 2025 22:16
Azərbaycanda bloger həbs edildi -

Azərbaycanda bloger həbs edildi - FOTO

17 Avqust 2025 16:26
Bu rayonda yas mərasimi ləğv edildi

Bu rayonda yas mərasimi ləğv edildi

17 Avqust 2025 16:12
Bakıda üç maşın toqquşdu -

Bakıda üç maşın toqquşdu - VİDEO

17 Avqust 2025 13:23
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Rəqsanə apellyasiya şikayəti verdi

18 Avqust 2025 11:51

"Qarabağ" Macarıstana yollandı

18 Avqust 2025 11:28

Ötən il Azərbaycanda qeydə alınan körpə ölümlərinin sayı açıqlandı

18 Avqust 2025 11:12

Rüşvətxorluğa qarşı yeni dövlət standartı qəbul edildi

18 Avqust 2025 11:00

DİN-dən sürücülərə çağırış

18 Avqust 2025 10:55

Heydər Əliyev prospektində qəza oldu -

18 Avqust 2025 10:50

İxtisas seçimi sabah başa çatır

18 Avqust 2025 10:43

Həbs edilən Rəqsanənin ərindən

18 Avqust 2025 10:30

Saat 10:30-da qaz kəsiləcək -

18 Avqust 2025 10:03

Bakıda kağız sexi yandı

18 Avqust 2025 09:48