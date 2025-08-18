Qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanıldı

Qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanıldı
12:12 18 Avqust 2025
270 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanılıb.

DİN Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a bildirilib ki, araşdırmalar zamanı həmin şəxslərin avqustun 13-də Bakı şəhərinə turist kimi 5 günlük gəldikləri, çəkdikləri videonu sosial şəbəkələrdə yaydıqları müəyyən edilib.

Avqustun 17-də 3 nəfər əcnəbi şəxsin Şəhidlər Xiyabanında nalayiq hərəkətlər etməklə çəkdikləri videogörüntünü sosial şəbəkələrdə paylaşmaları barədə araşdırmalar aparılıb.

Araşdırmalar zamanı həmin şəxslərin avqustun 13-də Bakı şəhərinə turist kimi 5 günlük gəldikləri, çəkdikləri videonu sosial şəbəkələrdə yaydıqları müəyyən edilib.

Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin 245-ci (Qəbir üzərində təhqiredici hərəkət) maddəsilə cinayət işi başlanılıb. Polis əməkdaşları tərəfindən görülmüş tədbirlərlə hər 3 şəxs saxlanılaraq istintaqa cəlb ediliblər.

Başlanan cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

İctimai yerdə dini ayin keçirən şəxslər həbs edildi

İctimai yerdə dini ayin keçirən şəxslər həbs edildi

18 Avqust 2025 13:32
Çimərliklərdə olan hava şəraiti açıqlandı

Çimərliklərdə olan hava şəraiti açıqlandı

18 Avqust 2025 13:12
Avqustun 19-da havanın temperaturu dəyişəcək

Avqustun 19-da havanın temperaturu dəyişəcək

18 Avqust 2025 12:55
Qubada din xadimləri üçün seminar-treninq keçiriləcək

Qubada din xadimləri üçün seminar-treninq keçiriləcək

18 Avqust 2025 12:36
Generalın oğluna vəzifə verildi -

Generalın oğluna vəzifə verildi - FOTO

18 Avqust 2025 12:30
Arayik və erməniəsilli digər şəxslərin məhkəməsi keçirilir

Arayik və erməniəsilli digər şəxslərin məhkəməsi keçirilir

18 Avqust 2025 12:23
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Apar Ride" barəsində inzibati xəta protokolu tərtib edildi

18 Avqust 2025 14:03

DSX rəhbərliyi Fəxri xiyabanı və Şəhidlər xiyabanını ziyarət etdi

18 Avqust 2025 13:40

İctimai yerdə dini ayin keçirən şəxslər həbs edildi

18 Avqust 2025 13:32

Cüdoçumuz bürünc medal qazanıb

18 Avqust 2025 13:28

Çimərliklərdə olan hava şəraiti açıqlandı

18 Avqust 2025 13:12

Avqustun 19-da havanın temperaturu dəyişəcək

18 Avqust 2025 12:55

Sərxoş vəziyyətdə sərnişin daşıyan sürücü həbs edildi

18 Avqust 2025 12:51

Qubada din xadimləri üçün seminar-treninq keçiriləcək

18 Avqust 2025 12:36

Generalın oğluna vəzifə verildi -

18 Avqust 2025 12:30

Arayik və erməniəsilli digər şəxslərin məhkəməsi keçirilir

18 Avqust 2025 12:23