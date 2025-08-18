Generalın oğluna vəzifə verildi - FOTO

Generalın oğluna vəzifə verildi -
12:30 18 Avqust 2025
183 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Naxçıvan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti İdarəsinə yeni rəis təyin edilib. Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərovun əmri ilə daxili xidmət mayoru Ramil Eminov bu vəzifəyə gətirilib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, Ramil Eminovun atası da yüksək vəzifə tutub.

Belə ki, R.Eminov Müdafiə Nazirliyinin İnformasiya Texnologiyaları və Kibertəhlükəsizlik Baş İdarəsinin sabiq rəisi, general-mayor Məmməd Eminovun oğludur. General Eminov ötən ilin yayında ordudan ehtiyata buraxılıb.

Məlumat üçün bildirək ki, oğul Eminov idarə rəisi olana qədər eyni qurumda daha aşağı vəzifələrdə çalışıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Apar Ride" barəsində inzibati xəta protokolu tərtib edildi

"Apar Ride" barəsində inzibati xəta protokolu tərtib edildi

18 Avqust 2025 14:03
İctimai yerdə dini ayin keçirən şəxslər həbs edildi

İctimai yerdə dini ayin keçirən şəxslər həbs edildi

18 Avqust 2025 13:32
Çimərliklərdə olan hava şəraiti açıqlandı

Çimərliklərdə olan hava şəraiti açıqlandı

18 Avqust 2025 13:12
Avqustun 19-da havanın temperaturu dəyişəcək

Avqustun 19-da havanın temperaturu dəyişəcək

18 Avqust 2025 12:55
Qubada din xadimləri üçün seminar-treninq keçiriləcək

Qubada din xadimləri üçün seminar-treninq keçiriləcək

18 Avqust 2025 12:36
Arayik və erməniəsilli digər şəxslərin məhkəməsi keçirilir

Arayik və erməniəsilli digər şəxslərin məhkəməsi keçirilir

18 Avqust 2025 12:23
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Apar Ride" barəsində inzibati xəta protokolu tərtib edildi

18 Avqust 2025 14:03

DSX rəhbərliyi Fəxri xiyabanı və Şəhidlər xiyabanını ziyarət etdi

18 Avqust 2025 13:40

İctimai yerdə dini ayin keçirən şəxslər həbs edildi

18 Avqust 2025 13:32

Cüdoçumuz bürünc medal qazanıb

18 Avqust 2025 13:28

Çimərliklərdə olan hava şəraiti açıqlandı

18 Avqust 2025 13:12

Avqustun 19-da havanın temperaturu dəyişəcək

18 Avqust 2025 12:55

Sərxoş vəziyyətdə sərnişin daşıyan sürücü həbs edildi

18 Avqust 2025 12:51

Qubada din xadimləri üçün seminar-treninq keçiriləcək

18 Avqust 2025 12:36

Generalın oğluna vəzifə verildi -

18 Avqust 2025 12:30

Arayik və erməniəsilli digər şəxslərin məhkəməsi keçirilir

18 Avqust 2025 12:23