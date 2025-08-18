Avqustun 19-da havanın temperaturu dəyişəcək

Avqustun 19-da havanın temperaturu dəyişəcək
12:55 18 Avqust 2025
156 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Avqustun 18-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumatı əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.

Havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80 %, gündüz 45-55 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 31-36, dağlarda gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Apar Ride" barəsində inzibati xəta protokolu tərtib edildi

"Apar Ride" barəsində inzibati xəta protokolu tərtib edildi

18 Avqust 2025 14:03
İctimai yerdə dini ayin keçirən şəxslər həbs edildi

İctimai yerdə dini ayin keçirən şəxslər həbs edildi

18 Avqust 2025 13:32
Çimərliklərdə olan hava şəraiti açıqlandı

Çimərliklərdə olan hava şəraiti açıqlandı

18 Avqust 2025 13:12
Qubada din xadimləri üçün seminar-treninq keçiriləcək

Qubada din xadimləri üçün seminar-treninq keçiriləcək

18 Avqust 2025 12:36
Generalın oğluna vəzifə verildi -

Generalın oğluna vəzifə verildi - FOTO

18 Avqust 2025 12:30
Arayik və erməniəsilli digər şəxslərin məhkəməsi keçirilir

Arayik və erməniəsilli digər şəxslərin məhkəməsi keçirilir

18 Avqust 2025 12:23
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Apar Ride" barəsində inzibati xəta protokolu tərtib edildi

18 Avqust 2025 14:03

DSX rəhbərliyi Fəxri xiyabanı və Şəhidlər xiyabanını ziyarət etdi

18 Avqust 2025 13:40

İctimai yerdə dini ayin keçirən şəxslər həbs edildi

18 Avqust 2025 13:32

Cüdoçumuz bürünc medal qazanıb

18 Avqust 2025 13:28

Çimərliklərdə olan hava şəraiti açıqlandı

18 Avqust 2025 13:12

Avqustun 19-da havanın temperaturu dəyişəcək

18 Avqust 2025 12:55

Sərxoş vəziyyətdə sərnişin daşıyan sürücü həbs edildi

18 Avqust 2025 12:51

Qubada din xadimləri üçün seminar-treninq keçiriləcək

18 Avqust 2025 12:36

Generalın oğluna vəzifə verildi -

18 Avqust 2025 12:30

Arayik və erməniəsilli digər şəxslərin məhkəməsi keçirilir

18 Avqust 2025 12:23