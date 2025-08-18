Zelenski Budapeşt sənədini xatırlada bilər - Millət vəkili

Zelenski Budapeşt sənədini xatırlada bilər -
17:03 18 Avqust 2025
138 Siyasət
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

“Putin müəyyən mərhələdə Trampdan sülh prosesini ləngitməsini və Ukraynaya silah satışını dayandırmasını istəyə bilər. Lakin belə addımların ABŞ daxilində hansı siyasi nəticələr doğuracağı hələlik qeyri-müəyyəndir”.

Bu fikirləri Metbuat.az-a açıqlamasında millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev bildirib. Onun sözlərinə görə, öz növbəsində Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ ictimaiyyətinə Budapeşt Memorandumunu xatırlada bilər:

“Zelenski deyə bilər ki, Budapeşt Memorandumuna əsasən Vaşinqtonun öhdəliyi Ukraynanın ərazi bütövlüyünü qorumaq olsa da, əksinə, Rusiyaya torpaq güzəşti tələb olunur. Bununla belə, bu arqumentlərin Tramp qarşısında açıq şəkildə səsləndirilməsi ehtimalı olduqca zəifdir”.

Millət vəkilinin qənaətincə, Avropa liderləri hərçənd nüvə silahına malik ölkələrdir, lakin Rusiyanın təhdidlərindən çəkinərək daha çox ABŞ-nin üzərindən siyasət yürütməyə üstünlük verirlər:

“Tramp bu reallığı yaxşı görür və zaman-zaman onları açıq şəkildə kiçiltməkdən çəkinmir. Halbuki Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya və Polşanın Ukraynaya daha ciddi hərbi dəstək göstərmək imkanları mövcuddur, amma hazırda bu potensial tam şəkildə istifadə edilmir”.

Qüdrət Həsənquliyev həmçinin vurğulayıb ki, ABŞ prezidenti Donald Trampın Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskiyə və Avropa liderlərinə münasibəti kifayət qədər soyuqdur:

“Zelenski onların özünün seçilməsini dəstəkləmədiklərini yaxşı bilir. Bununla yanaşı, Putinin mövqeyi daha fərqli idi və bu amil də Trampın münasibətinə təsir göstərir. Hesab edirəm ki, Trampın danışıqlarda Zelenskiyə və Avropa liderlərinə təzyiq edərək onları Rusiyanın istəklərinə uyğun sülh variantına yönəltməyə çalışması mümkündür. Lakin Ukrayna Konstitusiyasına zidd hər hansı qərarın Zelenski tərəfindən qəbul olunması ehtimalı çox aşağıdır”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Qüdrət Həsənquliyev
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycanın prinsipal mövqeyi Moskvanın xoşuna gəlmir -

Azərbaycanın prinsipal mövqeyi Moskvanın xoşuna gəlmir - Millət vəkili

18 Avqust 2025 17:44
İlham Əliyev haqqında Böyük Britaniya mətbuatında məqalə dərc edildi

İlham Əliyev haqqında Böyük Britaniya mətbuatında məqalə dərc edildi

18 Avqust 2025 14:30
DSX rəhbərliyi Fəxri xiyabanı və Şəhidlər xiyabanını ziyarət etdi

DSX rəhbərliyi Fəxri xiyabanı və Şəhidlər xiyabanını ziyarət etdi

18 Avqust 2025 13:40
Prezident indoneziyalı həmkarını təbrik etdi

Prezident indoneziyalı həmkarını təbrik etdi

17 Avqust 2025 11:26
Azərbaycan və Ukrayna XİN rəhbərləri telefon danışığı apardı

Azərbaycan və Ukrayna XİN rəhbərləri telefon danışığı apardı

16 Avqust 2025 15:35
Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verdi

Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verdi

16 Avqust 2025 14:55
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Azərbaycanın prinsipal mövqeyi Moskvanın xoşuna gəlmir -

18 Avqust 2025 17:44

Bu il Azərbaycana idxal edilən avtomobillərin sayı açıqlandı

18 Avqust 2025 17:42

Dövlət qurumlarına məxsus nəqliyyat vasitələri hərraca çıxarılır

18 Avqust 2025 17:21

Azərbaycanda tanınmış şirkət cərimələndi

18 Avqust 2025 17:13

Zelenski Budapeşt sənədini xatırlada bilər -

18 Avqust 2025 17:03

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 183 mina aşkarlandı

18 Avqust 2025 16:55

"Turan Tovuz" La Liqada çıxış edən futbolçunu transfer etdi

18 Avqust 2025 16:40

"Rahat market"də müştəri aldadıldı

18 Avqust 2025 16:24

Banklar kəşbeki azaldır, rüsumlar isə artır

18 Avqust 2025 16:22

Kənd Təsərrüfatı sektoruna ayrılan büdcə artdı

18 Avqust 2025 16:13