Azərbaycanda tanınmış şirkət cərimələndi
17:13 18 Avqust 2025
Azərbaycanda ticarət şəbəkəkələrində malların alıcılara üzərindəki qiymətdən fərqli qiymətə satışı halları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti növbəti belə halı “Zeta Clothing” MMC-də aşkarlayıb.

Şirkət qeyri-qida məhsulu üzərində göstərilmiş qiymətdən baha qiymətə satıb.

Baş verən pozuntuya görə, MMC-yə iyulun 14-də İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 447.0.1 bəndi - "Malın hesabına dair istehlakçıların az miqdarda aldadılması" üzrə protokol yazılıb.

Xatırladaq ki, qanunvericiliyə əsasən həmin pozuntuya görə hüquqi şəxslər üzrə cərimə məbləği 4-6 min manat arasında dəyişir. Qeyd edək ki, “az miqdarda” dedikdə, 300 manata qədər olan məbləğ başa düşülür.

Onu da bildirək ki, “Zeta Clothing” MMC-nin nizamnamə kapitalı 2 000 manatdır. Şirkətin qanuni təmsilçisi isə Məcidov Samir Yaqub oğludur.

