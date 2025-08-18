18 yaşadək uşağı olub ayrılan ailələrin sayı açıqlandı

18 yaşadək uşağı olub ayrılan ailələrin sayı açıqlandı
15:12 18 Avqust 2025
177 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Azərbaycanda ötən il 18 yaşadək uşaqları olan ailələrdə qeydə alınan boşanmaların sayı 21 min 384 olub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu rəqəm 2023-cü ildə 21 min 688 olub.

Belə ki, keçən il ölkədə qeydə alınan boşanmalardan 10 min 364-ü övladı olmayan ailələrdir. Bir uşağı olan və rəsmi şəkildə nikahı pozulan ailələrin sayı isə 4 min 368 olub. 6 min 652 boşanma isə iki və daha çox uşaqlı ailələrin payına düşüb.

Həmçinin boşanma nəticəsində valideynlərindən biri ilə qalan uşaqların sayı 19 min 632 olub.

Ötən il hər 100 boşanmaya görə düşən ümumi uşaqların sayı isə 178-dir. Bu rəqəm 2023-cü illə müqayisədə eyni qalıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Kredit kartlarından istifadə edənlərin nəzərinə

Kredit kartlarından istifadə edənlərin nəzərinə

18 Avqust 2025 15:51
Emin Vəliyevə yüksək vəzifə verildi -

Emin Vəliyevə yüksək vəzifə verildi - FOTO

18 Avqust 2025 15:46
Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı

Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı

18 Avqust 2025 14:51
"Apar Ride" barəsində inzibati xəta protokolu tərtib edildi

"Apar Ride" barəsində inzibati xəta protokolu tərtib edildi

18 Avqust 2025 14:03
İctimai yerdə dini ayin keçirən şəxslər həbs edildi

İctimai yerdə dini ayin keçirən şəxslər həbs edildi

18 Avqust 2025 13:32
Çimərliklərdə olan hava şəraiti açıqlandı

Çimərliklərdə olan hava şəraiti açıqlandı

18 Avqust 2025 13:12
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Kredit kartlarından istifadə edənlərin nəzərinə

18 Avqust 2025 15:51

Emin Vəliyevə yüksək vəzifə verildi -

18 Avqust 2025 15:46

Elmlər doktoru adının verilməsi ilə bağlı statistika açıqlandı

18 Avqust 2025 15:32

Zamiq Hüseynov saxlanıldı

18 Avqust 2025 15:21

18 yaşadək uşağı olub ayrılan ailələrin sayı açıqlandı

18 Avqust 2025 15:12

Türkiyə sahillərində 4 qeyri-qanuni miqrant boğuldu

18 Avqust 2025 14:55

Pezeşkian ABŞ-yə səfər edəcək

18 Avqust 2025 14:41

İlham Əliyev haqqında Böyük Britaniya mətbuatında məqalə dərc edildi

18 Avqust 2025 14:30

Paşinyan bu gün xalqa müraciət edəcək

18 Avqust 2025 14:17

"Apar Ride" barəsində inzibati xəta protokolu tərtib edildi

18 Avqust 2025 14:03