Kredit kartlarından istifadə edənlərin nəzərinə

Media Təhlil Mərkəzinin (MTM) Mərkəzi Bankın verdiyi rəsmi açıqlamaya əsasən hazırladığı təhlilə görə, son bir ildə ölkədə istifadədə olan kredit kartlarının sayı 6,9% və ya 156 567 ədəd azalaraq 2 118 498-a enib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tehlil.az saytı məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, məlumat 2025-ci il 1 iyul tarixinə aiddir. Ötən ilin eyni tarixində ölkədəki aktiv kredit kartlarının sayı 2 275 065 ədəd təşkil edirdi. Bu tarixdən öncəki bir il ərzində isə ölkədə kredit kartlarının sayı 12,6% və ya 254 890 ədəd artmışdı. Ümumilikdə, son bir ili nəzərə almasaq, kredit kartlarının sayında hər il daimi artım qeydə alınırdı.
Qeyd etmək lazımdır ki, cari ilin 1 iyul tarixinə olan kredit kartı sayı 2021-ci ilin eyni gününə olan göstərici ilə müqayisədə isə 76,1% və ya 915 340 ədəd çoxdur.
Bu kredit kartları ilə aparılan əməliyyatların həcmi isə cari ilin birinci yarısında rekord həddə çatıb. Cari ilin yanvar-iyun aylarında kredit kartları ilə aparılan əməliyyatların həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 25,1% və ya 0,99 milyard manat artaraq 4,94 milyard manata çatıb. Qeyd edək ki, ötən ilin birinci yarısında bu göstərici 3,95 milyard manata bərabər idi.
Əlavə olaraq qeyd edək ki, 2021-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə cari ilin birinci yarısında kredit kartları ilə aparılan əməliyyatların həcmi 4,9 dəfə (387,6%) və ya 3,93 milyard manat artıb.
2025-ci ildə kredit kartları ilə aparılan əməliyyatların 96,5%-ni (4,77 milyard manat) ölkədaxili, 3,5%-ni (172,5 milyon manat) isə ölkə xarici əməliyyatlar təşkil edir.
Kredit kartları ilə aparılan ölkədaxili əməliyyatların böyük hissəsini isə elektron ticarət üçün edilən ödənişlər tutur. Cari ilin ilk 6 ayında ölkə əhalisi kredit kartları vasitəsilə elektron ticarət üzrə 2,9 milyard manat həcmində alış-veriş edib ki, bu da kredit kartları ilə aparılan əməliyyatların 58,71%-ni təşkil edir.
POS-terminallar üzərində edilən ödənişlərin həcmi isə 1,09 milyard manat olub ki, bu da ümumi kredit kartlarından istifadə həcminin 22,08%-ni təşkil edir. Qeyd edək ki, POS-terminallar vasitəsilə ödənişlər ən çox market, restoran və alış-veriş mərkəzlərində aparılır. Həmçinin xidmət sektorunda da ödənişləri POS-terminallar vasitəsilə etmək mümkündür.
Qalan 0,95 milyard manat həcmində əməliyyatlar isə digər formalarda istifadə edilib. Digər kateqoriyası üzrə ən çox əməliyyatlar bankomatlar vasitəsilə aparılan əməliyyatlardır ki, bu da əsasən kredit kartlarındakı məbləğin nağdlaşdırılması ilə əlaqədardır.
Qeyd edək ki, digər kateqoriyası üzrə kredit kartlarından istifadə həcmi ümumi həcmin 19,22%-ni təşkil edir.
Hər iki ölkənin Mərkəzi Banklarının rəsmi internet ünvanlarından əldə olunan məlumatlara əsasən cari ilin 1 iyul tarixində Azərbaycanda aktiv kredit kartlarının sayı 2 118 498, Gürcüstanda isə 756 810 ədəd təşkil edib.
Bu kartlar ilə aparılan əməliyyatların həcmi isə Azərbaycanda 2,91 milyard dollar, Gürcüstanda isə 1,64 milyard dollar olub. Hər iki Cənubi Qafqaz ölkəsində əhalinin hər 5 nəfərinə 1 kredit kartı düşür. Adambaşına kredit kartlarından orta aylıq istifadə həcmi isə Azərbaycanda 47,3 dollar, Gürcüstanda isə 73,8 dollar təşkil edib.
Qeyd edək ki, digər Cənubi Qafqaz ölkəsi olan Ermənistanın rəsmi mənbələrində kredit kartları ilə bağlı məlumatlar yenilənməyib.