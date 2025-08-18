Hakerlər Norveçdə bəndə kiberhücum etdi

Hakerlər Norveçdə bəndə kiberhücum etdi
23:17 18 Avqust 2025
193 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

Norveçdə su bəndinin sisteminə təşkil edilən kiberhücumla bağlı yeni detallar məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkənin qərbindəki Bremanger bəndinə edilən kiberhücum nəticəsində milyonlarla litr su nəzarətsiz şəkildə ətrafa axıb. Norveç hökuməti hücumun arxasında Rusiyanın dayandığını irəli sürüb. Norveçin kəşfiyyat agentliyinin məlumatına görə, hakerlər bəndin idarəetmə sisteminə sızaraq onun boşaltma qapılarını açıblar. Ümumilikdə 7,5 milyon ton su ətrafa boşa axıb. Hücuma görə məsuliyyəti üzərinə götürən qrup “Telegram”da video yayımlayıb.

Videoda Rusiyayönlü kibercinayətkar təşkilatın loqosu əks olunub. Rusiyanın Oslodakı səfirliyi ittihamları əsassız və siyasi motivli adlandırıb.

