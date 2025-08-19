Avqustun 20-də havanın temperaturu dəyişəcək

Avqustun 20-də havanın temperaturu dəyişəcək
12:39 19 Avqust 2025
239 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Avqustun 20-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.Lakin səhər bəzi yerlərdə qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 22-25, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 70-80 %, gündüz 45-50 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz Lənkəran-Astara zonasında qısamüddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi gündüz bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.

Havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 32-37, dağlarda gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ölkədə ən çox edilən estetik əməliyyat açıqlandı

Ölkədə ən çox edilən estetik əməliyyat açıqlandı

19 Avqust 2025 14:15
Sabahın havası ilə bağlı xəbərdarlıq

Sabahın havası ilə bağlı xəbərdarlıq

19 Avqust 2025 13:10
Bu rayonda əməliyyat keçirildi -

Bu rayonda əməliyyat keçirildi - Saxlanılan var

19 Avqust 2025 12:31
Unun topdansatış qiymətləri açıqlandı

Unun topdansatış qiymətləri açıqlandı

19 Avqust 2025 11:52
İçərişəhərdə qolfkar-avtobuslar istifadəyə verildi -

İçərişəhərdə qolfkar-avtobuslar istifadəyə verildi -FOTO

19 Avqust 2025 11:43
Bu rayonlarda qaz kəsildi

Bu rayonlarda qaz kəsildi

19 Avqust 2025 11:40
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Pezeşkian və Paşinyan razılığa gəldi

19 Avqust 2025 14:29

Ölkədə ən çox edilən estetik əməliyyat açıqlandı

19 Avqust 2025 14:15

Kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq

19 Avqust 2025 13:41

Sabahın havası ilə bağlı xəbərdarlıq

19 Avqust 2025 13:10

Hərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşdü

19 Avqust 2025 12:54

Yeniyetmə süni göldə boğularaq öldü

19 Avqust 2025 12:43

Avqustun 20-də havanın temperaturu dəyişəcək

19 Avqust 2025 12:39

Bakıda yataqxanada yanğın oldu

19 Avqust 2025 12:19

İlham Əliyev Cared Koheni qəbul etdi

19 Avqust 2025 12:11

Azərbaycan - Ukrayna oyununun biletləri satışa çıxarıldı

19 Avqust 2025 12:03