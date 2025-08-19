Yeniyetmə süni göldə boğularaq öldü

Lənkəran rayonunun Tükəvilə kəndində 17 yaşlı yeniyetmə faciəvi şəkildə həyatını itirib.
Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, kənd sakini, 2007-ci il təvəllüdlü Tohid Ələsgərov süni gölün ətrafında gəzərkən ehtiyatsızlıq səbəbindən ayağı sürüşərək suya düşüb. Suyun dərin olması səbəbindən o, boğularaq ölüb.
Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi və hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunublar.
Traktor vasitəsilə gölün qarşısı qazılaraq suyun səviyyəsi aşağı salındıqdan sonra yeniyetmənin meyiti sudan çıxarılıb və aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.