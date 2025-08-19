Yeniyetmə süni göldə boğularaq öldü

Yeniyetmə süni göldə boğularaq öldü
12:43 19 Avqust 2025
202 Hadisə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Lənkəran rayonunun Tükəvilə kəndində 17 yaşlı yeniyetmə faciəvi şəkildə həyatını itirib.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, kənd sakini, 2007-ci il təvəllüdlü Tohid Ələsgərov süni gölün ətrafında gəzərkən ehtiyatsızlıq səbəbindən ayağı sürüşərək suya düşüb. Suyun dərin olması səbəbindən o, boğularaq ölüb.

Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi və hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunublar.

Traktor vasitəsilə gölün qarşısı qazılaraq suyun səviyyəsi aşağı salındıqdan sonra yeniyetmənin meyiti sudan çıxarılıb və aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

