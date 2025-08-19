Qazla əlaqədar yeni sabit aylıq tarif olacaq

Qazla əlaqədar yeni sabit aylıq tarif olacaq
15:56 19 Avqust 2025
205 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Qaz təchizatı sektorunda tənzimlənən qiymətlər (tariflər) müəyyənləşir, bu sıraya sabit tarif daxil edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin tətbiqi barədə Fərman imzaladığı “Qaz təchizatı haqqında” qanunda əksini tapıb.

Qanuna əsasən, qaz təchizatı sektorunda tənzimlənən qiymətlər (tariflər) 2028-ci il iyulun 1-dən tənzimləyici tərəfindən müəyyən ediləcək və onun rəsmi internet saytında dərc olunacaq.

Qaz təchizatı sektorunda tənzimlənən qiymətlər (tariflər) aşağıdakılardır:

- qazın topdansatış tarifləri;

- qazın nəqli tarifləri;

- qazın saxlanması xidmətlərinin tarifləri;

- qazın paylanması tarifləri;

- istehlakçılara qazın pərakəndə satış tarifləri;

- qazın nəqli şəbəkəsinə qoşulma xidmətlərinin qiymətləri;

- qazpaylayıcı şəbəkəyə qoşulma xidmətlərinin qiymətləri;

- sabit tarif.

Sabit tarif qazın istehlak səviyyəsindən asılı olmayan sabit xarakterli xərclərin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyənləşdirilən hissəsinin qarşılanması məqsədilə hər bir istehlakçı üzrə tətbiq olunan aylıq tarif element olacaq.

Qaz təchizatı sektorunda qiymətlərin (tariflərin) müəyyən olunması zamanı nəzərə alınmalı olan itkilər sistem operatorlarının qaz itkilərinin hesabat dövrü üçün normativ göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi qaydalarına uyğun olaraq hesablanacaq. Qaz təchizatı subyektləri və onlarla istehlakçılar arasında qarşılıqlı hesablaşmaların aparılması məqsədilə qazın ölçülməsi ilə bağlı məsələlər kommersiya uçotu qaydaları ilə tənzimlənəcək.

Keçid maddələrinə əsasən, qazın topdansatış, nəqli, saxlanması xidmətləri, istehlakçılara pərakəndə satış, qazın nəqli şəbəkəsinə qoşulma xidmətləri, və qazpaylayıcı şəbəkəyə qoşulma xidmətlərinin qiymətləri, o cümlədən sabit tarif bu qanunun qüvvəyə mindiyi gündən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən tənzimlənəcək. Qazın paylanması tarifləri isə 2027-ci il yanvarın 1-dən 2028-ci il iyulun 1-dək müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən tənzimlənəcək. Qeyd edilənlər nəzərə alınmaqla, tənzimləyicinin səlahiyyətləri 2028-ci il iyulun 1-dək müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən həyata keçiriləcək.

Bununla bərabər, qaz nəqli sistem operatoru, qazpaylayıcı sistem operatoru və qazın saxlanması sistem operatoru, habelə topdan və pərakəndə qaz satıcıları tərəfindən tənzimləyiciyə tənzimləmə haqqı ödəniləcək. Tənzimləmə haqqının məbləği və ödənilmə qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) ilə razılaşdırmaqla müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən ediləcək və həmin məbləğ 2028-ci il iyulun 1-dək müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) hesabına köçürüləcək.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Rezidenturaya qəbul olunanların nəzərinə

Rezidenturaya qəbul olunanların nəzərinə

19 Avqust 2025 16:50
Məmməd İsmayıl vəfat etdi -

Məmməd İsmayıl vəfat etdi -FOTO

19 Avqust 2025 16:30
Azərbaycana turist axını azaldı

Azərbaycana turist axını azaldı

19 Avqust 2025 16:22
İnsanların sağlamlığına və əmlakına dəyən zərər ödəniləcək

İnsanların sağlamlığına və əmlakına dəyən zərər ödəniləcək

19 Avqust 2025 16:11
Bakıda cütlük nişan günü ayrıldı

Bakıda cütlük nişan günü ayrıldı

19 Avqust 2025 15:22
Əczaçılıq məhsullarının istehsalı artdı

Əczaçılıq məhsullarının istehsalı artdı

19 Avqust 2025 15:08
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Magistratura üzrə boş qalan plan yerlərə müsabiqənin nəticələri elan olundu

19 Avqust 2025 17:04

"Açıq-saçıqlıqla deyil, sənətimlə yüksəlmək istəyirəm" -

19 Avqust 2025 17:01

Rezidenturaya qəbul olunanların nəzərinə

19 Avqust 2025 16:50

Məmməd İsmayıl vəfat etdi -

19 Avqust 2025 16:30

Azərbaycana turist axını azaldı

19 Avqust 2025 16:22

İnsanların sağlamlığına və əmlakına dəyən zərər ödəniləcək

19 Avqust 2025 16:11

Qazla əlaqədar yeni sabit aylıq tarif olacaq

19 Avqust 2025 15:56

Finlandiyada deputat özünü parlament binasında öldürdü

19 Avqust 2025 15:40

AFFA klublara veriləcək mükafatı açıqladı

19 Avqust 2025 15:33

Bakıda cütlük nişan günü ayrıldı

19 Avqust 2025 15:22