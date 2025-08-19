Azərbaycana turist axını azaldı

Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına əsasən bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycana dünyanın 182 ölkəsindən 1 milyon 477,9 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib.
Metbuat.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu göstərici əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,7 faiz azalıb.
Gələnlərin 26,1 faizi Rusiya Federasiyası, 17,1 faizi Türkiyə, 8,1 faizi Hindistan, 7,9 faizi İran, 4,2 faizi Səudiyyə Ərəbistanı, 4,1 faizi Gürcüstan, 4,0 faizi Qazaxıstan, 3,2 faizi Pakistan, 2,3 faizi Çin, hər birindən 2,0 faiz olmaqla İsrail və Özbəkistan, 1,8 faizi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, 1,4 faizi Ukrayna, 1,3 faizi Türkmənistan, hər birindən 1,0 faiz olmaqla Belarus və Küveyt, 12,5 faizi digər ölkələrin vətəndaşları olub. Gələnlərin 66,5 faizini kişilər, 33,5 faizini qadınlar təşkil edib.
Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə Tacikistandan gələnlərin sayı 1,9 dəfə, İsraildən - 1,7 dəfə, Çindən - 1,6 dəfə, Yaponiyadan - 42,9 faiz, Qırğızıstandan - 36 faiz, İordaniyadan - 28,7 faiz, Qazaxıstandan - 20,6 faiz, Özbəkistandan -19,8 faiz, Niderlanddan -16,3 faiz, Pakistandan - 16,1 faiz, Kanadadan - 15,8 faiz, ABŞ-dan - 15,6 faiz, Almaniyadan -13,2 faiz, İtaliyadan - 10,9 faiz, Cənubi Koreyadan - 10,8 faiz artıb.
Ötən ilin yanvar-iyul ayları ilə müqayisədə Avropa İttifaqına üzv ölkələrdən gələnlərin sayı 7 faiz artaraq 61 min nəfər, körfəz ölkələrindən gələnlərin sayı 8,3 faiz azalaraq 237,4 min nəfər, MDB ölkələrindən gələnlərin sayı 6 faiz azalaraq 522,7 min nəfər, digər ölkələrdən gələnlərin sayı isə 4,1 faiz artaraq 656,8 min nəfər təşkil edib.
Ölkəmizə gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 75,5 faizi hava, 23,1 faizi dəmir yolu və avtomobil, 1,4 faizi isə dəniz nəqliyyatından istifadə edib.