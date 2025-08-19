Rezidenturaya qəbul olunanların nəzərinə

Rezidenturaya qəbul olunanların nəzərinə
16:50 19 Avqust 2025
112 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

21 avqust saat 11:00-da ali təhsil pilləsinin rezidentura səviyyəsinə qəbul olunan namizədlərin elektron qeydiyyat prosesinə start veriləcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, namizədlər https://portal.edu.az/ platformasında “Ali və orta ixtisas təhsili pilləsinə təhsilalan qeydiyyatı” xidmətini seçməklə müraciət edə bilərlər. Açılan səhifədə müvafiq qəbul xətti üzrə şəxsi və qəbul məlumatlarının təsdiq edilməsi, həmçinin tələb olunan sənədlərin əlavə edilməsi mümkündür.

Müvafiq xidmətdən istifadə etməklə qeydiyyatdan keçməyən və təhsil müəssisəsindən təsdiq almayan şəxslər qəbul olunanların siyahısından xaric ediləcəklər.

Elektron sistem üzrə qeydiyyat 28 avqust saat 18:00-da yekunlaşacaq.

Qeyd edək ki, müraciətlərin elektronlaşdırılması nəticəsində tələbələr təhsil müəssisəsinə getmədən təhsil haqqını bank, poçt, “eManat” vasitəsilə nağd şəkildə ödəyə bilərlər. Nağdsız ödəniş üçün isə tələbələr portal.edu.az və ya bankların mobil tətbiqlərindən istifadə edə bilərlər.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Məmməd İsmayıl vəfat etdi -

Məmməd İsmayıl vəfat etdi -FOTO

19 Avqust 2025 16:30
Azərbaycana turist axını azaldı

Azərbaycana turist axını azaldı

19 Avqust 2025 16:22
İnsanların sağlamlığına və əmlakına dəyən zərər ödəniləcək

İnsanların sağlamlığına və əmlakına dəyən zərər ödəniləcək

19 Avqust 2025 16:11
Qazla əlaqədar yeni sabit aylıq tarif olacaq

Qazla əlaqədar yeni sabit aylıq tarif olacaq

19 Avqust 2025 15:56
Bakıda cütlük nişan günü ayrıldı

Bakıda cütlük nişan günü ayrıldı

19 Avqust 2025 15:22
Əczaçılıq məhsullarının istehsalı artdı

Əczaçılıq məhsullarının istehsalı artdı

19 Avqust 2025 15:08
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Qarabağ" - "Neftçi" oyunu Zəfər Günü ərəfəsində keçiriləcək

19 Avqust 2025 17:23

Magistratura üzrə boş qalan plan yerlərə müsabiqənin nəticələri elan olundu

19 Avqust 2025 17:04

"Açıq-saçıqlıqla deyil, sənətimlə yüksəlmək istəyirəm" -

19 Avqust 2025 17:01

Rezidenturaya qəbul olunanların nəzərinə

19 Avqust 2025 16:50

Məmməd İsmayıl vəfat etdi -

19 Avqust 2025 16:30

Azərbaycana turist axını azaldı

19 Avqust 2025 16:22

İnsanların sağlamlığına və əmlakına dəyən zərər ödəniləcək

19 Avqust 2025 16:11

Qazla əlaqədar yeni sabit aylıq tarif olacaq

19 Avqust 2025 15:56

Finlandiyada deputat özünü parlament binasında öldürdü

19 Avqust 2025 15:40

AFFA klublara veriləcək mükafatı açıqladı

19 Avqust 2025 15:33