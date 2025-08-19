​“WhatsApp”da mesaj yazmaq üsulu dəyişdi - Belə olacaq

​"WhatsApp"da mesaj yazmaq üsulu dəyişdi -
21:19 19 Avqust 2025
177 Texnologiya
Anar Türkeş
“WhatsApp” istifadəçi təcrübəsini artırmaq üçün yenilik üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni funksiya istifadəçilərə süni intellektlə işləyən kömək təklif edir. Yenilik Tətbiqin iOS beta versiyasında müşahidə edilib. Məlumata görə, bu köməkçi istifadəçilərə göndərdikləri mesajlarda kömək edir. Bildirilir ki, istifadəçi qaralama yaradır və AI qaralamadakı səhvləri aradan qaldırır mətni anlaşılan, göndərilə bilən mesaj edir. “WhatsApp”ın yeni funksiyasından istifadə etmək olduqca sadədir.

İstifadəçilər mesaj yazmağa başlayanda stiker işarəsinin karandaş ikonasının dəyişdiyini müşahidə edəcəklər. Ona toxunduqdan sonra MetaAI ilə işləyən yazı köməkçisi aktivləşəcək. İstifadəçilər onlara təqdim olunan təkliflərdən birini seçib çata göndərə biləcəklər.

