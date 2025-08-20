Bakının bu yollarında sıxlıq yaranıb

Bakının bu yollarında sıxlıq yaranıb
09:13 20 Avqust 2025
184 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Bakının bir sıra yollarında nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti çətinləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

2. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

3. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

4. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

5. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Hərbi xidmətlə bağlı “mygov” platformasına yeni funksiyalar əlavə olunub

Hərbi xidmətlə bağlı “mygov” platformasına yeni funksiyalar əlavə olunub

20 Avqust 2025 10:46
Azərbaycanda milli məkan standartları qəbul edildi

Azərbaycanda milli məkan standartları qəbul edildi

20 Avqust 2025 10:14
​Hərbi Prokurorluqda yenilik -

​Hərbi Prokurorluqda yenilik - “962” nömrəli Etimad xətti yaradılıb

20 Avqust 2025 10:06
Bəzi yerlərdə yağış yağıb -

Bəzi yerlərdə yağış yağıb -Faktiki hava

20 Avqust 2025 09:48
Naxçıvana yeni elektrik mühərrikli avtobuslar gətiriləcək

Naxçıvana yeni elektrik mühərrikli avtobuslar gətiriləcək

20 Avqust 2025 09:37
10:00-da qaz kəsiləcək -

10:00-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

19 Avqust 2025 22:45
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

“Təhsil proqramları əmək bazarına uyğunlaşdırılmalıdır” -

20 Avqust 2025 11:41

Bakıda 60 yaşlı kişini bacısı oğlu öldürdü

20 Avqust 2025 11:38

Düşənbəyə uçan təyyarə Bakıda məcburi eniş etdi

20 Avqust 2025 11:28

“Eurovision 2026” bu şəhərdə keçiriləcək

20 Avqust 2025 11:11

Hərbi xidmətlə bağlı “mygov” platformasına yeni funksiyalar əlavə olunub

20 Avqust 2025 10:46

Mourinyo 4 futbolçunun üstündən xətt çəkdi

20 Avqust 2025 10:42

MİQ üzrə 1000-ə yaxın vakant yer birləşdirilib

20 Avqust 2025 10:33

Azərbaycanda milli məkan standartları qəbul edildi

20 Avqust 2025 10:14

​Hərbi Prokurorluqda yenilik -

20 Avqust 2025 10:06

Bəzi yerlərdə yağış yağıb -

20 Avqust 2025 09:48