​Hərbi Prokurorluqda yenilik - “962” nömrəli Etimad xətti yaradılıb

​Hərbi Prokurorluqda yenilik -
10:06 20 Avqust 2025
158 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Prokurorluq orqanlarının fəaliyyətində operativliyin təmin edilməsi, vətəndaşların məmnunluq səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində mütəmadi olaraq işlər görülməkdədir.

Həyata keçirilən tədbirlərin davamı kimi Baş prokurorun tapşırıq və tövsiyələri əsasında Hərbi prokurorun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Hərbi Prokurorluqda həyata keçirilən köklü və intensiv islahatlar çərçivəsində, Silahlı Qüvvələrdə korrupsiyaya qarşı mübarizə və ona şərait yaradan halların aradan qaldırılması, şəffaflığın artırılması, hərbi qulluqçular və onların ailə üzvləri ilə Hərbi Prokurorluq arasındakı etimadın möhkəmləndirilməsi, cinayətkarlığa və digər qanun pozuntularına qarşı tədbirlərin çevikliyini, vətəndaşların hüquqlarının daha etibarlı müdafiəsini, eləcə də müraciət imkanının asanlaşdırılmasını, bir sözlə, istənilən neqativ halın və ağır nəticənin vaxtında qarşısının alınmasını təmin etmək məqsədi ilə "962" Etimad xətti yaradılmışdır.

Vurğulanmalıdır ki, aşkarlığın, əlçatanlığın və operativliyin təmin edilməsi məqsədilə müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edilməklə səs yazılarının qeydə alınacağı və fasiləsiz olaraq fəaliyyət göstərəcək Xəttə müraciətlərin qeydə alınması və cavablandırılması respublikanın istənilən regionundan stasionar telefonlar, eləcə də mobil operatorlar vasitəsilə ödənişsiz həyata keçiriləcəkdir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Hərbi xidmətlə bağlı “mygov” platformasına yeni funksiyalar əlavə olunub

Hərbi xidmətlə bağlı “mygov” platformasına yeni funksiyalar əlavə olunub

20 Avqust 2025 10:46
Azərbaycanda milli məkan standartları qəbul edildi

Azərbaycanda milli məkan standartları qəbul edildi

20 Avqust 2025 10:14
Bəzi yerlərdə yağış yağıb -

Bəzi yerlərdə yağış yağıb -Faktiki hava

20 Avqust 2025 09:48
Naxçıvana yeni elektrik mühərrikli avtobuslar gətiriləcək

Naxçıvana yeni elektrik mühərrikli avtobuslar gətiriləcək

20 Avqust 2025 09:37
Bakının bu yollarında sıxlıq yaranıb

Bakının bu yollarında sıxlıq yaranıb

20 Avqust 2025 09:13
10:00-da qaz kəsiləcək -

10:00-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

19 Avqust 2025 22:45
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

“Təhsil proqramları əmək bazarına uyğunlaşdırılmalıdır” -

20 Avqust 2025 11:41

Bakıda 60 yaşlı kişini bacısı oğlu öldürdü

20 Avqust 2025 11:38

Düşənbəyə uçan təyyarə Bakıda məcburi eniş etdi

20 Avqust 2025 11:28

“Eurovision 2026” bu şəhərdə keçiriləcək

20 Avqust 2025 11:11

Hərbi xidmətlə bağlı “mygov” platformasına yeni funksiyalar əlavə olunub

20 Avqust 2025 10:46

Mourinyo 4 futbolçunun üstündən xətt çəkdi

20 Avqust 2025 10:42

MİQ üzrə 1000-ə yaxın vakant yer birləşdirilib

20 Avqust 2025 10:33

Azərbaycanda milli məkan standartları qəbul edildi

20 Avqust 2025 10:14

​Hərbi Prokurorluqda yenilik -

20 Avqust 2025 10:06

Bəzi yerlərdə yağış yağıb -

20 Avqust 2025 09:48