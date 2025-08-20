Bakıda 60 yaşlı kişini bacısı oğlu öldürdü

Bakıda 60 yaşlı kişi qətlə yetirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, avqustun 19-da paytaxtın Xətai rayonu ərazisində 1965-ci il təvəllüdlü Firdovsi Həsənovun kəsici alətlə qətlə yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub.

Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən bacısı oğlu, əvvəllər qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma və narkotiklə əlaqəli cinayətlərə görə məhkum olunmuş 1993-cü il təvəllüdlü Rəhim Qasımov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

Araşdırma aparılır.

