Bank bu halda evinizi satışa çıxara bilər - AÇIQLAMA

Kredit borcu yalnız maliyyə öhdəliyi deyil, eyni zamanda psixoloji yükdür. İnsanlar ödənişləri gecikdirdikcə, şüuraltı olaraq evlərini və əmlaklarını itirə biləcəkləri qorxusu ilə yaşamağa başlayırlar. Bəzi hallarda bu qorxu reallığa çevrilir, bəzən isə yalnız daimi gərginlik mənbəyi olaraq qalır. Bu vəziyyət kredit münasibətlərində balans və şəffaflıq məsələsini gündəmə gətirir.
Bəs, hansı hallarda bank vətəndaşın evini əlindən ala bilər?
Hüquqşünas Elcan Həsənli Metbuat.az-a bildirib ki, əgər ev girov (ipoteka) qoyulubsa və kredit ödənilmirsə, bank məhkəməyə müraciət edib icra qərarı ilə evi satışa çıxara bilər:
“Əmlak yalnız məhkəmə qərarı əsasında müsadirə oluna bilər, bankın özü müstəqil şəkildə vətəndaşın evinə əl qoya bilməz”.
Ekspert əlavə edib ki, bu prosesdə borclunun hüquqları qorunur və icra prosesi barədə vətəndaşa rəsmi bildiriş göndərilməlidir:
“Qanunvericilik həmçinin girov qoyulmuş əmlakın yalnız borcun məbləği ilə uyğun şəkildə satışını nəzərdə tutur, yəni vətəndaşın zərərini minimuma endirmək məqsədilə artıq məbləğ ona qaytarılmalıdır”.
Elcan Həsənli qeyd edib ki, bankın vətəndaşı evindən çıxarması yalnız icra məmurunun iştirakı ilə və məhkəmə qərarına uyğun şəkildə həyata keçirilə bilər.
Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az