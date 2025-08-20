Bank bu halda evinizi satışa çıxara bilər - AÇIQLAMA

Bank bu halda evinizi satışa çıxara bilər -
16:14 20 Avqust 2025
173 Gündəm
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Kredit borcu yalnız maliyyə öhdəliyi deyil, eyni zamanda psixoloji yükdür. İnsanlar ödənişləri gecikdirdikcə, şüuraltı olaraq evlərini və əmlaklarını itirə biləcəkləri qorxusu ilə yaşamağa başlayırlar. Bəzi hallarda bu qorxu reallığa çevrilir, bəzən isə yalnız daimi gərginlik mənbəyi olaraq qalır. Bu vəziyyət kredit münasibətlərində balans və şəffaflıq məsələsini gündəmə gətirir.

Bəs, hansı hallarda bank vətəndaşın evini əlindən ala bilər?

Hüquqşünas Elcan Həsənli Metbuat.az-a bildirib ki, əgər ev girov (ipoteka) qoyulubsa və kredit ödənilmirsə, bank məhkəməyə müraciət edib icra qərarı ilə evi satışa çıxara bilər:

“Əmlak yalnız məhkəmə qərarı əsasında müsadirə oluna bilər, bankın özü müstəqil şəkildə vətəndaşın evinə əl qoya bilməz”.

Ekspert əlavə edib ki, bu prosesdə borclunun hüquqları qorunur və icra prosesi barədə vətəndaşa rəsmi bildiriş göndərilməlidir:

“Qanunvericilik həmçinin girov qoyulmuş əmlakın yalnız borcun məbləği ilə uyğun şəkildə satışını nəzərdə tutur, yəni vətəndaşın zərərini minimuma endirmək məqsədilə artıq məbləğ ona qaytarılmalıdır”.

Elcan Həsənli qeyd edib ki, bankın vətəndaşı evindən çıxarması yalnız icra məmurunun iştirakı ilə və məhkəmə qərarına uyğun şəkildə həyata keçirilə bilər.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Rəqsanədən şikayətçi olan Gündüz Məmmədov

Rəqsanədən şikayətçi olan Gündüz Məmmədov DANIŞDI

20 Avqust 2025 17:24
Bakıda mənzildə meyit tapıldı

Bakıda mənzildə meyit tapıldı

20 Avqust 2025 17:13
Rusiyadakı azərbaycanlı miqrantların aqibəti necə olacaq? -

Rusiyadakı azərbaycanlı miqrantların aqibəti necə olacaq? - AÇIQLAMA

20 Avqust 2025 16:40
Azərbaycanda duz istehsalı azaldı

Azərbaycanda duz istehsalı azaldı

20 Avqust 2025 16:27
Prezident və birinci xanım Gəncə şəhərində olublar -

Prezident və birinci xanım Gəncə şəhərində olublar - Yenilənib

20 Avqust 2025 16:20
Prezident və xanımı “Hacıkənd” istirahət kompleksinin tikintisi ilə tanış olublar

Prezident və xanımı “Hacıkənd” istirahət kompleksinin tikintisi ilə tanış olublar

20 Avqust 2025 16:00
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

155 və 156 nömrəli avtobuslar nə vaxt yenilənəcək? -

20 Avqust 2025 18:07

256 mənzil kirayə mexanizmi ilə satışa çıxarıldı

20 Avqust 2025 18:00

Avqustun 21 və 22-nin havası ilə bağlı

20 Avqust 2025 17:48

“Şəhidlər xiyabanı üçün əlavə qanuna ehtiyac yoxdur” -

20 Avqust 2025 17:44

İlham Əliyev və xanımı Gәncә Memorial Kompleksində görülən işlərlə tanış olublar -

20 Avqust 2025 17:32

Prezident və xanımı “Hacıkənd” istirahət kompleksinin tikintisi ilə tanış olublar -

20 Avqust 2025 17:31

Adəm Məmmədovun vəkilliyinə xitam verildi

20 Avqust 2025 17:28

Rəqsanədən şikayətçi olan Gündüz Məmmədov

20 Avqust 2025 17:24

Ərizəsi təsdiq olunan abituriyentlərin sayı açıqlandı

20 Avqust 2025 17:01

Paşinyan Overçukla görüşdü

20 Avqust 2025 16:42