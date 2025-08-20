Ərizəsi təsdiq olunan abituriyentlərin sayı açıqlandı

Ərizəsi təsdiq olunan abituriyentlərin sayı açıqlandı
17:01 20 Avqust 2025
127 Elm və Təhsil
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

86468 abituriyent (subbakalavr) universitetlərə ixtisas seçimi üzrə ərizəsini təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ən çox ərizə sayı 3-cü, ən az ərizə sayı isə 4-cü qrup qrup üzrə təsdiqlənib.

Qruplar üzrə ümumi statistika belədir:

Birinci qrup azərbaycan bölməsi üzrə 22210, rus bölməsi üzə 1710 nəfər olmaqla cəmi 23920 abituriyent;

İkinci qrup azərbaycan bölməsi üzrə 17684, rus bölməsi üzrə 1359 olmaqla cəmi 19043;

Üçüncü qrup azərbaycan bölməsi üzrə 22134, rus bölməsi üzrə 2284 olmaqla cəmi 24418;

Dördüncü qrup azərbaycan bölməsi üzrə 6320, rus bölməsi üzrə 647 olmaqla cəmi 6967;

Beşinci qrup azərbaycan bölməsi üzrə 14351, rus bölməsi üzrə 2167 olmaqla cəmi 16518 nəfər abituriyent ərizəsini təsdiq edib.

Qeyd edək ki, müsabiqəyə yalnız ərizəsini təsdiq etmiş şəxslər buraxılırlar.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Lisey və gimnaziyalara qəbul nəticələri

Lisey və gimnaziyalara qəbul nəticələri açıqlandı

20 Avqust 2025 12:56
MİQ üzrə müsahibə mərhələsinə start verildi

MİQ üzrə müsahibə mərhələsinə start verildi

20 Avqust 2025 11:50
MİQ üzrə 1000-ə yaxın vakant yer birləşdirilib

MİQ üzrə 1000-ə yaxın vakant yer birləşdirilib

20 Avqust 2025 10:33
Universitetlərə ixtisas seçimi başa çatdı

Universitetlərə ixtisas seçimi başa çatdı

20 Avqust 2025 09:28
Qız və oğlanlar bu ixtisaslara üstünlük verirlər

Qız və oğlanlar bu ixtisaslara üstünlük verirlər

19 Avqust 2025 18:52
Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinin müddəti uzadıldı

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinin müddəti uzadıldı

19 Avqust 2025 17:40
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

155 və 156 nömrəli avtobuslar nə vaxt yenilənəcək? -

20 Avqust 2025 18:07

256 mənzil kirayə mexanizmi ilə satışa çıxarıldı

20 Avqust 2025 18:00

Avqustun 21 və 22-nin havası ilə bağlı

20 Avqust 2025 17:48

“Şəhidlər xiyabanı üçün əlavə qanuna ehtiyac yoxdur” -

20 Avqust 2025 17:44

İlham Əliyev və xanımı Gәncә Memorial Kompleksində görülən işlərlə tanış olublar -

20 Avqust 2025 17:32

Prezident və xanımı “Hacıkənd” istirahət kompleksinin tikintisi ilə tanış olublar -

20 Avqust 2025 17:31

Adəm Məmmədovun vəkilliyinə xitam verildi

20 Avqust 2025 17:28

Rəqsanədən şikayətçi olan Gündüz Məmmədov

20 Avqust 2025 17:24

Ərizəsi təsdiq olunan abituriyentlərin sayı açıqlandı

20 Avqust 2025 17:01

Paşinyan Overçukla görüşdü

20 Avqust 2025 16:42