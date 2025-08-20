ChatGPT üslubunu dəyişdi

ChatGPT üslubunu dəyişdi
23:15 20 Avqust 2025
100 Texnologiya
Anar Türkeş
A- A+

OpenAI GPT-5-in çatbotunun üslubunda yenidən dəyişikliklər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, OpenAI yeniləmədən sonra tənqid edilən GPT-5-in üslubunu dəyişib. Məlumata görə, istifadəçilərin müraciət üslubuna etiraz etdiyi GPT-5 indi daha səmimi ünsiyyət quracaq. OpenAI GPT-5-in yeni modelin daha humanist və faydalı köməkçi olacağını bəyan edib. Şirkət çatbotun "Yaxşı sual" və ya "Möhtəşəm başlanğıc" kimi kiçik ifadələrdən istifadə edərək, daha səmimi tonda söhbət edəcəyini açıqlayıb.

Qeyd edək ki, bəzi istifadəçilər GPT-5-in əvvəllər daha mehriban tona malik olduğunu irəli sürmüşdülər.

