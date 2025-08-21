Sumqayıtda silahlı insident - Saxlanılan var

Sumqayıtda silahlı insident -
09:29 21 Avqust 2025
1212 Hadisə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Avqustun 19-da Sumqayıt şəhəri ərazisində silahlı insidentlə müşayiət olunan və ictimai asayişin kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnən xuliqanlıq hadisəsin baş verməsi barədə polisə məlumat daxil olub.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hadisə zamanı Abşeron rayon sakini 35 yaşlı İlkin Seyidzadə aralarında yaranan şəxsi münaqişə zəminində tanışı Sumqayıt şəhər sakini 43 yaşlı Mahir Məmmədovu döyüb. Daha sonra M.Məmmədov özündə olan ov tüfəngi ilə atəş açaraq İ.Seyidzadəyə məxsus “Toyota Prado” markalı avtomobilin təkərlərini yararsız hala salıb və silahla nəqliyyat vasitəsinin ön qapısını əzərək onun maşından düşməsini tələb edib.

M.Məmmədov Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və ondan 1 ədəd hadisəni törədən zamanı istifadə etdiyi tüfəng aşkar olunaraq götürülüb. İ.Seyidzadənin M.Məmmədovu döyməsi faktı ilə bağlı da əlavə araşdırma aparılır.

İnsidentdə iştirak edən hər iki şəxs 2-ci Qarabağ müharibəsi qazisidir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

İtkin düşən 7 nəfər tapıldı

İtkin düşən 7 nəfər tapıldı

21 Avqust 2025 10:43
20 nəfərin zəhərləndiyi kafenin fəaliyyəti məhdudlaşdırıldı

20 nəfərin zəhərləndiyi kafenin fəaliyyəti məhdudlaşdırıldı

21 Avqust 2025 09:41
Masallıda bir nəfər su anbarında batdı

Masallıda bir nəfər su anbarında batdı

21 Avqust 2025 09:08
Paytaxtda günəş panelləri oğurlandı

Paytaxtda günəş panelləri oğurlandı

20 Avqust 2025 12:13
Bakıda 60 yaşlı kişini bacısı oğlu öldürdü

Bakıda 60 yaşlı kişini bacısı oğlu öldürdü

20 Avqust 2025 11:38
Bakıda qadın 46 yaşlı sevgilisini öldürdü

Bakıda qadın 46 yaşlı sevgilisini öldürdü

19 Avqust 2025 15:06
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"İnter" albaniyalı futbolçusunu satır

21 Avqust 2025 10:55

İtkin düşən 7 nəfər tapıldı

21 Avqust 2025 10:43

Nabranda kottecdə yanğın oldu

21 Avqust 2025 10:21

İlham Əliyev Kəlbəcər şəhər parkının təməlini qoydu

21 Avqust 2025 10:03

Kəlbəcər şəhərində 4-cü yaşayış kompleksinin təməli qoyuldu

21 Avqust 2025 09:57

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu avtomobil yolunda

21 Avqust 2025 09:55

​"Qalatasaray"a ulduz axını -

21 Avqust 2025 09:43

20 nəfərin zəhərləndiyi kafenin fəaliyyəti məhdudlaşdırıldı

21 Avqust 2025 09:41

Mahmud Quluzadə vəfat etdi -

21 Avqust 2025 09:33

Oktay Əmənullayevə yeni vəzifə verildi -

21 Avqust 2025 09:31