Mahmud Quluzadə vəfat etdi - FOTO

Mahmud Quluzadə vəfat etdi

Mahmud Quluzadə vəfat etdi
09:33 21 Avqust 2025
188 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin sabiq rektoru Mahmud Quluzadə vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, professor 86 yaşında dünyasını dəyişib.

O, 1992 - 1994-cü illərdə Azərbaycan Kooperasiya Universitetinə rəhbərlik edib.

1995-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə dəvət alıb.

Həmin ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarəedilməsi” kafedrasında dosent vəzifəsində işləyirdi.

2017-ci ilin mayında UNEC-in Fəxri professoru adına layiq görülüb.

