Mahmud Quluzadə vəfat etdi - FOTO

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin sabiq rektoru Mahmud Quluzadə vəfat edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, professor 86 yaşında dünyasını dəyişib.
O, 1992 - 1994-cü illərdə Azərbaycan Kooperasiya Universitetinə rəhbərlik edib.
1995-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə dəvət alıb.
Həmin ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarəedilməsi” kafedrasında dosent vəzifəsində işləyirdi.
2017-ci ilin mayında UNEC-in Fəxri professoru adına layiq görülüb.