Nazirlik hava ilə bağlı əhaliyə müraciət etdi

Nazirlik hava ilə bağlı əhaliyə müraciət etdi
09:59 21 Avqust 2025
169 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib.

Nazirlikdən Metbuat.az-a verilən məlumatda xatırladılıb ki, avqustun 21-i günün ikinci yarısından başlayaraq avqustun 22-dək ölkə ərazisində, o cümlədən Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişərək güclü külək əsəcəyi, bəzi rayonlarda leysan xarakterli yağış yağacağı və şimşək çaxacağı proqnozlaşdırılır.

Məlumatda əhaliyə güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin, hündür ağacların altında dayanmamaq, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət etmək tövsiyə olunur. Həmçinin dənizə girməyin də təhlükəli olduğu qeyd edilir.

FHN, eyni zamanda, əhalini müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır:

"İldırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla (sabit şəbəkə, mobil, taksofon və s.) danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq və bu məqsədlə nisbətən çökək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır".

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Mahmud Quluzadə vəfat etdi -

Mahmud Quluzadə vəfat etdi -FOTO

21 Avqust 2025 09:33
Oktay Əmənullayevə yeni vəzifə verildi -

Oktay Əmənullayevə yeni vəzifə verildi - FOTO

21 Avqust 2025 09:31
Bakının bu yollarında tıxac var

Bakının bu yollarında tıxac var

21 Avqust 2025 09:13
Aygün Bəylərin qızı aylar sonra göründü -

Aygün Bəylərin qızı aylar sonra göründü - FOTO

20 Avqust 2025 23:59
Şəhidləri təhqir edən şəxsləri bu cəza gözləyir

Şəhidləri təhqir edən şəxsləri bu cəza gözləyir

20 Avqust 2025 23:25
Ölkədə taksi sürücülüyünə maraq niyə artıb? -

Ölkədə taksi sürücülüyünə maraq niyə artıb? - AÇIQLAMA

20 Avqust 2025 23:01
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"İnter" albaniyalı futbolçusunu satır

21 Avqust 2025 10:55

İtkin düşən 7 nəfər tapıldı

21 Avqust 2025 10:43

Nabranda kottecdə yanğın oldu

21 Avqust 2025 10:21

İlham Əliyev Kəlbəcər şəhər parkının təməlini qoydu

21 Avqust 2025 10:03

Kəlbəcər şəhərində 4-cü yaşayış kompleksinin təməli qoyuldu

21 Avqust 2025 09:57

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu avtomobil yolunda

21 Avqust 2025 09:55

​"Qalatasaray"a ulduz axını -

21 Avqust 2025 09:43

20 nəfərin zəhərləndiyi kafenin fəaliyyəti məhdudlaşdırıldı

21 Avqust 2025 09:41

Mahmud Quluzadə vəfat etdi -

21 Avqust 2025 09:33

Oktay Əmənullayevə yeni vəzifə verildi -

21 Avqust 2025 09:31