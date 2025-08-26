Premyer Liqada 18 mövsümdən sonra ilk yaşandı

Misli Premyer Liqasında son 18 mövsümdə ilk dəfə meydan sahibləri eyni turun 5 matçında uduzub.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə PFL-in mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Son belə hal çempionatın PFL bayrağı altında keçirilməyə başlamasından da əvvəl - 2007/2008 mövsümündə yaşanıb.
Cari mövsümün II turunda baş tutan altı oyundan beşində qonaqlar qələbə qazanıblar. “Araz-Naxçıvan” “Turan Tovuz”a, “Sabah” “Şamaxı”ya, “Zirə” “Qəbələ”yə eyni – 2:1, “Karvan-Yevlax” “Kəpəz”ə 3:2, “Sumqayıt” “Qarabağ”a 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. Yalnız “İmişli”nin qonağı olan “Neftçi” səfərdə xal itirib.
2007-ci il dekabrın 1-2-də keçirilən XIII turun 7 oyununda qonaqlar 5 qələbə əldə ediblər. Həmin vaxt “Neftçi” “ABN-Bərdə”ni, “Bakı” “Turan”ı eyni – 2:0, “Standard” “Gənclərbirliyi”ni 5:1, “Masallı” “Karvan”ı, “Olimpik” “Qarabağ”ı eyni – 1:0 hesabı ilə məğlub edib. “Qəbələ” – “İnter” və “Xəzər Lənkəran” – “Simurq” görüşlərində isə meydan sahibləri üç xala seviniblər – hər ikisi 2:1.