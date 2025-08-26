Premyer Liqada 18 mövsümdən sonra ilk yaşandı

Premyer Liqada 18 mövsümdən sonra ilk yaşandı
10:35 26 Avqust 2025
284 İdman
Metbuat.az
A- A+

Misli Premyer Liqasında son 18 mövsümdə ilk dəfə meydan sahibləri eyni turun 5 matçında uduzub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə PFL-in mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Son belə hal çempionatın PFL bayrağı altında keçirilməyə başlamasından da əvvəl - 2007/2008 mövsümündə yaşanıb.

Cari mövsümün II turunda baş tutan altı oyundan beşində qonaqlar qələbə qazanıblar. “Araz-Naxçıvan” “Turan Tovuz”a, “Sabah” “Şamaxı”ya, “Zirə” “Qəbələ”yə eyni – 2:1, “Karvan-Yevlax” “Kəpəz”ə 3:2, “Sumqayıt” “Qarabağ”a 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. Yalnız “İmişli”nin qonağı olan “Neftçi” səfərdə xal itirib.

2007-ci il dekabrın 1-2-də keçirilən XIII turun 7 oyununda qonaqlar 5 qələbə əldə ediblər. Həmin vaxt “Neftçi” “ABN-Bərdə”ni, “Bakı” “Turan”ı eyni – 2:0, “Standard” “Gənclərbirliyi”ni 5:1, “Masallı” “Karvan”ı, “Olimpik” “Qarabağ”ı eyni – 1:0 hesabı ilə məğlub edib. “Qəbələ” – “İnter” və “Xəzər Lənkəran” – “Simurq” görüşlərində isə meydan sahibləri üç xala seviniblər – hər ikisi 2:1.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Ferentsvaroş" çox təhlükəli rəqibdir" -

"Ferentsvaroş" çox təhlükəli rəqibdir" - Qurban Qurbanov

26 Avqust 2025 14:34
12 tribunadan 9-nun biletləri satılıb -

12 tribunadan 9-nun biletləri satılıb - Formula-1

26 Avqust 2025 13:35
Azərbaycan klubu 19 futbolçusu ilə yollarını ayırdı

Azərbaycan klubu 19 futbolçusu ilə yollarını ayırdı

26 Avqust 2025 12:55
İspan futbolçu “Beşiktaş”ı yox, Almaniyanı seçdi

İspan futbolçu “Beşiktaş”ı yox, Almaniyanı seçdi

26 Avqust 2025 11:09
Türkiyə nəhəngi ulduz futbolçu ilə anlaşdı

Türkiyə nəhəngi ulduz futbolçu ilə anlaşdı

26 Avqust 2025 08:25
“Qarabağ” yeni hücumçu aldı -

“Qarabağ” yeni hücumçu aldı - FOTO

25 Avqust 2025 22:07
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Xocavənd və Ağdərədəki yanğının söndürülməsinə aviasiya cəlb olundu -

26 Avqust 2025 14:56

"Ferentsvaroş" çox təhlükəli rəqibdir" -

26 Avqust 2025 14:34

Xanım Qafarovanın qızı tələbə oldu -

26 Avqust 2025 14:15

Nazirlər Kabinetində xüsusi iclas keçiriləcək

26 Avqust 2025 13:55

Universitetə qəbul olan 55 yaşlı abituriyent danışdı

26 Avqust 2025 13:49

12 tribunadan 9-nun biletləri satılıb -

26 Avqust 2025 13:35

Avqustun 27-də temperatur kəskin dəyişəcək

26 Avqust 2025 13:09

Azərbaycan klubu 19 futbolçusu ilə yollarını ayırdı

26 Avqust 2025 12:55

Tələbə adını qazanan ən yaşlı şəxsin adı məlum oldu

26 Avqust 2025 12:46

Azərbaycanda mobil telefon abunəçilərinin sayı açıqlandı

26 Avqust 2025 12:07