Tələbə adını qazanan ən yaşlı şəxsin adı məlum oldu

Tələbə adını qazanan ən yaşlı şəxsin adı məlum oldu
12:46 26 Avqust 2025
225 Elm və Təhsil
Metbuat.az
A- A+

Bu il Azərbaycanda ən yaşlı tələbə 55 yaşlı Vəfa Cəfərova olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Report”un sorğusuna cavab olaraq Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, tələbə subbakalavr (kollec məzunu) kimi Sumqayıt Dövlət Universitetinə qəbul olunub.

Xatırladaq ki, bu ali təhsil müəssisələrinin müsabiqəsində 88756 nəfər iştirak edib. Onlardan 57236 nəfəri (o cümlədən 6461 subbakalavr) ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunub. 27956 (o cümlədən 1728 subbakalavr) nəfər dövlət sifarişi əsasında, 29280 (o cümlədən 4733 subbakalavr) nəfər isə ödənişli əsaslarla təhsil almaq hüququ əldə edib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Universitetə qəbul olan 55 yaşlı abituriyent danışdı

Universitetə qəbul olan 55 yaşlı abituriyent danışdı

26 Avqust 2025 13:49
Bu universitetlərdə əlavə təqaüdlər verilir -

Bu universitetlərdə əlavə təqaüdlər verilir - SİYAHI

26 Avqust 2025 10:43
İbtidai siniflərdə dərs vaxtı qısaldılacaq? -

İbtidai siniflərdə dərs vaxtı qısaldılacaq? - Rəsmi

25 Avqust 2025 22:25
Dövlət Agentliyi abituriyentlərə və valideynlərə müraciət etdi

Dövlət Agentliyi abituriyentlərə və valideynlərə müraciət etdi

24 Avqust 2025 11:21
Qəbul olmayan abituriyentlərin nəzərinə

Qəbul olmayan abituriyentlərin nəzərinə

23 Avqust 2025 00:28
Bu ixtisasın keçid balı rekord qırdı

Bu ixtisasın keçid balı rekord qırdı

23 Avqust 2025 00:11
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Xocavənd və Ağdərədəki yanğının söndürülməsinə aviasiya cəlb olundu -

26 Avqust 2025 14:56

"Ferentsvaroş" çox təhlükəli rəqibdir" -

26 Avqust 2025 14:34

Xanım Qafarovanın qızı tələbə oldu -

26 Avqust 2025 14:15

Nazirlər Kabinetində xüsusi iclas keçiriləcək

26 Avqust 2025 13:55

Universitetə qəbul olan 55 yaşlı abituriyent danışdı

26 Avqust 2025 13:49

12 tribunadan 9-nun biletləri satılıb -

26 Avqust 2025 13:35

Avqustun 27-də temperatur kəskin dəyişəcək

26 Avqust 2025 13:09

Azərbaycan klubu 19 futbolçusu ilə yollarını ayırdı

26 Avqust 2025 12:55

Tələbə adını qazanan ən yaşlı şəxsin adı məlum oldu

26 Avqust 2025 12:46

Azərbaycanda mobil telefon abunəçilərinin sayı açıqlandı

26 Avqust 2025 12:07