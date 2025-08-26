Bəzi məktəblərin fəaliyyətində məhdudiyyət tətbiq edilə bilər

Bəzi məktəblərin fəaliyyətində məhdudiyyət tətbiq edilə bilər
17:18 26 Avqust 2025
209 Elm və Təhsil
"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin həyata keçiriləcəyi ərazilərdə müəyyən məhdudiyyətlərin tətbiqi ilə bağlı qərar veriləcəyi təqdirdə aidiyyəti üzrə ictimaiyyətə məlumat veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Report"un Bakıda "Formula 1" yarışlarının keçiriləcəyi tarixlərdə orta məktəblərin fəaliyyətində məhdidiyyətlərin olub-olmayacağı ilə bağlı sorğusuna cavab olaraq Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.

Qeyd edək ki, "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 19-21-i aralığında baş tutacaq. Həmin tarixlərin iki günü 19-20 sentyabr dərs günüdür.

