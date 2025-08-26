​“Qalatasaray”dan “Fənərbaxça”nı hiddətləndirən transfer

20:43 26 Avqust 2025
“Qalatasaray” “Fənərbaxça”nın transfer etmək istədiyi Tottenhem"in futbolçusu Yves Bissouma ilə anlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bissouma İngiltərədə qalmaq istəsə də, "Qalatasaray"ın yüksək məvacib təklifi onun razılıq verməsinə səbəb olub. Bildirilir ki, “Qalatasaray” “Tottenham”lə anlaşmaq üzrədir. Məlumata görə, "Qalatasaray" və "Tottenhem" Bissumanın icarə və ya birdəfəlik transfer etmək şərti ilə bağlı danışıqlar aparır.

Qeyd edək ki, Yves Bissoumanın transfer dəyəri 25 milyon avrodur. Futbolçunun “Tottenhem”lə müqaviləsi gələn il başa çatacaq.

