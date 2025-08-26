“WhatsApp”da status paylaşma üsulu dəyişdi

“WhatsApp”da status paylaşma üsulu dəyişdi
21:04 26 Avqust 2025
iPhone istifadəçiləri artıq digər proqramlardan məzmunu birbaşa “WhatsApp” statuslarına əlavə edə biləcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan əvvəl Android istifadəçiləri üçün əlçatan olan funskiya iOS-lar üçün də istifadəyə verilib. Yenilik iOS-un beta versiyasında müşahidə edilib. Yeniliyə əsasən istifadəçi digər proqramlardan məzmun paylaşmaq istəyərkən “WhatsApp” statuslarına birbaşa giriş edə biləcək. Yenilənmədən əvvəl “WhatsApp” statusuna şəkil və ya video əlavə etmək istəyən istifadəçilər proqramı əl ilə açmalı və bir neçə addımı yerinə yetirməli idilər. Artıq iOS paylaşma menyusunda görünən "Mənim statusum" seçimi “WhatsApp” vasitəsilə məzmunun tez paylaşılmasına imkan verir.

Paylaşmaq üçün məzmunu seçdikdən sonra istifadəçilər statuslarına mətn əlavə edə və emojilər və ya rəsm alətlərindən istifadə edərək onları fərdiləşdirə bilərlər.

