Müxalifət Makrona qarşı impiçment başlada bilər

Fransa müxalifəti Baş nazir Fransua Bayrou hökumətinin Milli Assambleyada etimad səsverməsindən keçməyəcəyi təqdirdə Prezident Emmanuel Makrona qarşı impiçment proseduruna başlayacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Əyilməz Fransa” partiyasının lideri Jean-Luc Melençon açıqlama verib. Hökuməti devirməyə səs verəcəklərini bəyan edən Melençon bəyan edib ki, Bayrou hökuməti etimad səsverməsini qazana bilməsə Makron da vəzifədən getməlidir. Melençon, "Biz bu hökumətə güzəştə gedə bilmərik və cənab Makronun üçüncü dəfə eyni siyasətləri davam etdirəcək baş nazir təyin etməsinə mane olmalıyıq. Ona görə də impiçment həyata keçirilməlidir” - deyə bildirib. Melençon Makronun ölkədə xaosa səbəb olduğunu irəli sürüb.
Qeyd edək ki, müxalif siyasətçiləri büdcə planı ilə bağlı hakimiyyətə etirazlar ediblər.