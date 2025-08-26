Müxalifət Makrona qarşı impiçment başlada bilər

Müxalifət Makrona qarşı impiçment başlada bilər
22:12 26 Avqust 2025
128 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

Fransa müxalifəti Baş nazir Fransua Bayrou hökumətinin Milli Assambleyada etimad səsverməsindən keçməyəcəyi təqdirdə Prezident Emmanuel Makrona qarşı impiçment proseduruna başlayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Əyilməz Fransa” partiyasının lideri Jean-Luc Melençon açıqlama verib. Hökuməti devirməyə səs verəcəklərini bəyan edən Melençon bəyan edib ki, Bayrou hökuməti etimad səsverməsini qazana bilməsə Makron da vəzifədən getməlidir. Melençon, "Biz bu hökumətə güzəştə gedə bilmərik və cənab Makronun üçüncü dəfə eyni siyasətləri davam etdirəcək baş nazir təyin etməsinə mane olmalıyıq. Ona görə də impiçment həyata keçirilməlidir” - deyə bildirib. Melençon Makronun ölkədə xaosa səbəb olduğunu irəli sürüb.

Qeyd edək ki, müxalif siyasətçiləri büdcə planı ilə bağlı hakimiyyətə etirazlar ediblər.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu ölkəyə getmək kəskin bahalaşdı

Bu ölkəyə getmək kəskin bahalaşdı

26 Avqust 2025 22:43
200-dən çox keçmiş avropalı səfir İsrail barədə çağırış etdi

200-dən çox keçmiş avropalı səfir İsrail barədə çağırış etdi

26 Avqust 2025 22:28
“Təhlükəsizlik zəmanəti işi sürətlənməlidir”-

“Təhlükəsizlik zəmanəti işi sürətlənməlidir”-Zelenski

26 Avqust 2025 17:52
Tokayev Çinə gedir

Tokayev Çinə gedir

26 Avqust 2025 09:40
İsrail ordusu Suriyada yeni ərazilər ələ kecirdi

İsrail ordusu Suriyada yeni ərazilər ələ kecirdi

25 Avqust 2025 23:45
Tramp Müdafiə Nazirliyinin adını dəyişə bilər

Tramp Müdafiə Nazirliyinin adını dəyişə bilər

25 Avqust 2025 22:52
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

​Kəlbəcərdə partlayış oldu -

26 Avqust 2025 22:53

Bu ölkəyə gediş haqqı kəskin bahalaşdı

26 Avqust 2025 22:43

200-dən çox keçmiş avropalı səfir İsrail barədə çağırış etdi

26 Avqust 2025 22:28

Müxalifət Makrona qarşı impiçment başlada bilər

26 Avqust 2025 22:12

"Qarabağ" tanınmış futbolçunun transferini açıqladı

26 Avqust 2025 21:50

Ulduz futbolçu "Real"dan ayrıldı

26 Avqust 2025 21:45

Plan yerləri ən çox bu ixtisas qrupunda dolub -

26 Avqust 2025 21:18

"Qarabağ"la matçda adi vəziyyətdən qol buraxdıq -

26 Avqust 2025 21:14

“WhatsApp”da status paylaşma üsulu dəyişdi

26 Avqust 2025 21:04

​“Qalatasaray”dan “Fənərbaxça”nı hiddətləndirən transfer

26 Avqust 2025 20:43