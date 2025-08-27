Torpaq icarəsi qanunla necə tənzimlənir? - AÇIQLAMA

Torpaq icarəsi qanunla necə tənzimlənir? -
17:22 27 Avqust 2025
133 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Azərbaycanda torpaq sahibi öz torpağını satmadan digər şəxslərə istifadə üçün verə bilər. Bəs bu proses qanunla tənzimlənirmi?

Mövzu ilə bağlı Hüquqşünas Elşad İsayev Metbuat.az-a açıqlama verib.

Hüquqşünas qeyd edib ki, Azərbaycanda torpaq icarəsi haqqında qanun mövcuddur:

“Bu qanun torpaq icarəsi ilə bağlı məsələləri tənzimləyir və ölkənin qanunvericiliyində də öz əksini tapır. Azərbaycanın qanunlarından və beynəlxalq müqavilələrdən istifadə olunur. Hüquqi və fiziki şəxslərə dövlət torpaqları da, bələdiyyə torpaqları da icarəyə verilə bilər. Maksimum icarə müddəti 99 ildir. Bu münasibətləri tənzimləyən qanun mövcuddur. Eyni zamanda icarə müqaviləsi Mülki Məcəlləyə uyğun olaraq da tənzimlənir”.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu şəxslər 30 min manata kimi cərimələnə bilər

Bu şəxslər 30 min manata kimi cərimələnə bilər

27 Avqust 2025 18:14
Aprelin 28-də bu ərazilərdə qaz olmayacaq

Aprelin 28-də bu ərazilərdə qaz olmayacaq

27 Avqust 2025 16:37
Şamaxıda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olundu

Şamaxıda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olundu

27 Avqust 2025 16:30
Azərbaycanda gənclərin sayı açıqlandı

Azərbaycanda gənclərin sayı açıqlandı

27 Avqust 2025 15:51
Yanğına səbəb olan şəxs saxlanıldı

Yanğına səbəb olan şəxs saxlanıldı

27 Avqust 2025 15:40
Bu tarixdən balıq ovuna icazə veriləcək

Bu tarixdən balıq ovuna icazə veriləcək

27 Avqust 2025 14:59
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Azərbaycanda işsiz gənclərin sayı açıqlandı

27 Avqust 2025 18:25

Rusiyanı narahat edən Ermənistanın Qərbə yaxınlaşmasıdır -

27 Avqust 2025 18:22

Zəngin olmaq üçün doğulan

27 Avqust 2025 18:21

Bu şəxslər 30 min manata kimi cərimələnə bilər

27 Avqust 2025 18:14

Süni intellekt ilə arıqlamaq istəyənlərin nəzərinə

27 Avqust 2025 18:06

Fransanın ölkəmizdəki səfirinin diplomatik fəaliyyəti başa çatdı

27 Avqust 2025 17:46

Xaricdə təhsil almaq istəyənlərə müraciət edildi

27 Avqust 2025 17:35

“Netanyahunun iddiaları əssasızdır” -

27 Avqust 2025 17:33

Ermənistan ABŞ-yə yeni səfir təyin etdi

27 Avqust 2025 17:28

Torpaq icarəsi qanunla necə tənzimlənir? -

27 Avqust 2025 17:22