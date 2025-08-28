Almaniyada Putinin şərəfinə gümüş sikkə buraxıldı

Almaniyanın “Compact” jurnalı Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə həsr olunmuş gümüş sikkə buraxıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nəşrin saytında bildirilib.
Jurnalın fikrincə, Rusiya lideri vətənpərvərlər üçün “ümid çırağı”dır.
Almaniya nəşri Putinin xristian dəyərlərini müdafiə etdiyini və çoxqütblü dünya üçün çalışdığını iddia edib.
“Rusiya prezidenti sülhə açıqdır və ABŞ Prezidenti Donald Trampla bunun üçün çalışır. Buna görə də Putin adına gümüş sikkə buraxılmaq şərəfinə layiqdir”, - mənbə yazıb.