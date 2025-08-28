UEFA Çempionlar Liqasında dəyişiklik etdi

UEFA Çempionlar Liqasında dəyişiklik etdi
15:39 28 Avqust 2025
UEFA Çempionlar Liqasının finalının başlama vaxtını dəyişdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun rəsmi saytı məlumat yayıb.

Mayın 30-da Macarıstanın paytaxtı Budapeştdəki "Puşkas Arena"sında keçiriləcək cari mövsümün finalı əvvəlcə planlaşdırılan saat 21:00 (Bakı vaxtı ilə 00:00) deyil, 18:00-da (Bakı vaxtı ilə 21:00) start götürəcək.

Qeyd edək ki, 2024/25 mövsümününün finalında Fransanın PSJ və İtaliyanın "İnter" klubları üz-üzə gəlib. Almaniyadakı "Alyans Arena"da təşkil olunan görüş Paris təmsilçisinin 5:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

